Казусът "Лукойл": НС прие законови промени, свързани с продажбата на рафинерията

Преди минути депутатите приеха и промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които въвеждат допълнителни изисквания при евентуална продажба на "Лукойл-Нетфохим". Точката беше включена допълнително тази сутрин в законодателната програма.

Какво предвиждат промените?

Поправките предвиждат евентуална продажба на активи на "Лукойл-Нетфохим" да става едва след положително становище на ДАНС и решение на Министерския съвет. Според управляващите това е допълнителна гаранция, че в този стратегически за националната сигурност обект няма да попаднат случайни хора. От опозицията обаче пък видяха възможност за ракетиране на евентуални инвеститори. В крайна сметка, законопроектът беше приет на първо четене с гласовете от управляващото мнозинство плюс тези на "ДПС - Ново начало".

Бойко Борисов – председател на ПГ на ГЕРБ–СДС: „Ако решат собствениците на „Лукойл“ да го продават, да може ДАНС и Министерският съвет да проверят купувача. Абсолютна застраховка. Казвам, ако решат – никой не ги принуждава. Но ако решат… защото ние изживяхме времето, когато по левче на литър дизел и бензин плащахме, когато беше Асен Василев, когато мутрите от ПП–ДБ управляваха. Мафията.“

Делян Пеевски – председател на ПГ на ДПС: „Четирите партии вкарват това нещо. Трябва да се знае – ако има такава сделка, кой ще го вземе. Трябва да защитим хората, които бяха ограбвани четири години от ПП–ДБ с високите цени на горивата.“

Николай Денков – ПГ на ПП–ДБ: „Аз ще припомня историята със завода за барут, който беше блокиран с едно решение на ДАНС. Явно и това изпълнение с бухалките са решили, че работи. И днес искат да го направят за „Нефтохим Бургас“. Апетитите на Пеевски към „Нефтохим Бургас“ са от години – да има контрол върху актив, от който зависи цялата държава. Ако спре работата на „Нефтохим“ или ако има едноличен контрол, могат да се вдигнат цените на горивата – това се е случвало в миналото – и да падне което и да е правителство. Искат да има допълнителен контрол към този, който вече съществува.“

Ивайло Мирчев – ПГ на ПП–ДБ: „Смятам, че има действия на ДПС, които не са в интерес на страната ни.“

Борис Аладжов – ПГ на „Възраждане“: „Целта е друга – а именно Пеевски и неговият подчинен Борисов да могат да контролират процеса и да насочат евентуалната продажба на „Лукойл“ към инвеститор, който е правилният и удобен за тях. ДАНС ще се превърне в организация, която ще може да рекетира безнаказано всеки чуждестранен инвеститор.“

Красимир Манов – ПГ на „МЕЧ“: „Тук става въпрос за контрол на лидера на "Ново начало" върху вашия лидер и върху ГЕРБ. За това става въпрос. И дълбоко се съмнявам, че вие можете да се измъкнете от този капан.“

Ивелин Михайлов – ПГ на „Величие“: „Ще гласуваме против, и ще ви кажа защо. Чрез различните инструменти властимащите в момента в България правят така, че да спират или да разрешават една продажба – и по този начин влияят на правото на свободен бизнес в страната.“