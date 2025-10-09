БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Казусът "Лукойл": НС прие законови промени, свързани с продажбата на рафинерията

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Преди минути депутатите приеха и промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които въвеждат допълнителни изисквания при евентуална продажба на "Лукойл-Нетфохим". Точката беше включена допълнително тази сутрин в законодателната програма.

Какво предвиждат промените?

Поправките предвиждат евентуална продажба на активи на "Лукойл-Нетфохим" да става едва след положително становище на ДАНС и решение на Министерския съвет. Според управляващите това е допълнителна гаранция, че в този стратегически за националната сигурност обект няма да попаднат случайни хора. От опозицията обаче пък видяха възможност за ракетиране на евентуални инвеститори. В крайна сметка, законопроектът беше приет на първо четене с гласовете от управляващото мнозинство плюс тези на "ДПС - Ново начало".

Бойко Борисов – председател на ПГ на ГЕРБ–СДС: „Ако решат собствениците на „Лукойл“ да го продават, да може ДАНС и Министерският съвет да проверят купувача. Абсолютна застраховка. Казвам, ако решат – никой не ги принуждава. Но ако решат… защото ние изживяхме времето, когато по левче на литър дизел и бензин плащахме, когато беше Асен Василев, когато мутрите от ПП–ДБ управляваха. Мафията.“

Делян Пеевски – председател на ПГ на ДПС: „Четирите партии вкарват това нещо. Трябва да се знае – ако има такава сделка, кой ще го вземе. Трябва да защитим хората, които бяха ограбвани четири години от ПП–ДБ с високите цени на горивата.“

Николай Денков – ПГ на ПП–ДБ: „Аз ще припомня историята със завода за барут, който беше блокиран с едно решение на ДАНС. Явно и това изпълнение с бухалките са решили, че работи. И днес искат да го направят за „Нефтохим Бургас“. Апетитите на Пеевски към „Нефтохим Бургас“ са от години – да има контрол върху актив, от който зависи цялата държава. Ако спре работата на „Нефтохим“ или ако има едноличен контрол, могат да се вдигнат цените на горивата – това се е случвало в миналото – и да падне което и да е правителство. Искат да има допълнителен контрол към този, който вече съществува.“

Ивайло Мирчев – ПГ на ПП–ДБ: „Смятам, че има действия на ДПС, които не са в интерес на страната ни.“

Борис Аладжов – ПГ на „Възраждане“: „Целта е друга – а именно Пеевски и неговият подчинен Борисов да могат да контролират процеса и да насочат евентуалната продажба на „Лукойл“ към инвеститор, който е правилният и удобен за тях. ДАНС ще се превърне в организация, която ще може да рекетира безнаказано всеки чуждестранен инвеститор.“

Красимир Манов – ПГ на „МЕЧ“: „Тук става въпрос за контрол на лидера на "Ново начало" върху вашия лидер и върху ГЕРБ. За това става въпрос. И дълбоко се съмнявам, че вие можете да се измъкнете от този капан.“

Ивелин Михайлов – ПГ на „Величие“: „Ще гласуваме против, и ще ви кажа защо. Чрез различните инструменти властимащите в момента в България правят така, че да спират или да разрешават една продажба – и по този начин влияят на правото на свободен бизнес в страната.“

#"Лукойл - Нефтохим" #Народно събрание #Парламент #продажба

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
2
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за...
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
3
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
73-годишна жена и бебе на 5 дни са обгазени при пожар в София
4
73-годишна жена и бебе на 5 дни са обгазени при пожар в София
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
5
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на...
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
6
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Политика

Софийският боклук е водеща тема в кулоарите на Народното събрание
Софийският боклук е водеща тема в кулоарите на Народното събрание
НА ЖИВО: Промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете ще разгледа парламентът НА ЖИВО: Промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете ще разгледа парламентът
Чете се за: 02:37 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите в здравеопазването Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите в здравеопазването
Чете се за: 03:22 мин.
Крум Зарков: Мафията днес разчита повече от всякога на властта Крум Зарков: Мафията днес разчита повече от всякога на властта
Чете се за: 02:45 мин.
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
Чете се за: 03:22 мин.
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се...
Чете се за: 06:15 мин.
По света
Как реагира светът след първата стъпка към мира между Израел и Хамас? Как реагира светът след първата стъпка към мира между Израел и Хамас?
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода собствениците на жилища могат да се върнат в тях Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода собствениците на жилища могат да се върнат в тях
Чете се за: 01:50 мин.
Регионални
Затворници и гробари се включват в почистването на "Красно село" заради кризата с боклука Затворници и гробари се включват в почистването на "Красно село" заради кризата с боклука
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Нивата на реките Янтра и Белица край Велико Търново достигнаха...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ремонт на АМ "Тракия": Ограничават движението край Стара...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Софийският боклук е водеща тема в кулоарите на Народното събрание
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ