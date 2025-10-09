БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

Софийският боклук е водеща тема в кулоарите на Народното събрание

Милена Кирова
У нас
Снимка: БГНЕС
И днес темата със софийският боклук е водеща в кулоарите на Народното събрание. Депутатите сблъскаха позиции за това кой е виновен за създалата се ситуация.

Бойко Борисов – председател на ГЕРБ: „Терзиев две години е плащал на мафията. Две години. Ако Терзиев беше сега на втория месец, този въпрос беше логичен, но когато две години си е плащал и сега изведнъж мафията му е виновна…
Репортер: Преди Терзиев нямаше ли мафия в отпадъците?
- Имаше, когато ми направиха кризата с боклука на мен. Когато затвориха Суходол, когато се наложи да купувам балиращи машини, когато разкарвах балите по цяла България, когато търсех всяка дупка, ако може да депонираме бали. Изведнъж идват героите от мафията да се обявяват – децата на ДС да обявяват кое е мафия и мутри. Това няма да го позволя. Този, който плаща на мафията през тези две години, значи е мафиот. Десет пъти повторих – нито съм виждал, нито съм чувал Таки или както го наричат.“

Асен Василев – председател на „Продължаваме промяната“: „Това, което виждаме да се случва тази сутрин с действията на прокуратурата в Столична община, е абсолютен скандал. Тази криза ще бъде преодоляна и мръсното изнудване на софиянци ще спре. Вчера господин Борисов каза, че ще помага, и днес господин Борисов започна да „помага“, като вика хората, които организират чистенето, за да им губи времето.

Репортер: Той ли ги вика?

- Не мога да ви кажа, но виждаме, че дуото по художествена гимнастика е минало към съчетание с бухалки.“

Делян Пеевски – председател на ДПС: „Като гледам, отново се налага господин Борисов да ги спасява. Той спасява ПП–ДБ и техните кметове, спасяваше ги и преди това в сглобката.“
Репортер: Те обаче казват, че се борят с мафията?
- Не, със сигурност те не се борят с никаква мафия. Те тук правят само бели, не знаят какво правят. А лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко им Бойко ги спасява. Те не могат без Борисов. Ако той не ги спасяваше всеки ден, те щяха да бъдат едни нормални граждани, които да си понесат последствията за всичко, което правят. Той ги пази. Аз не мога да разбера Бойко Борисов – защо ги спасява постоянно, а те защо го нападат него, като не могат без него? Ако не е Борисов – тях няма да ги има.“

Атанас Атанасов – "БСП - Обединена левица": „Виждаме депутати как возят чували с боклук от един квартал в друг, но някак си услужливо пропускат, че другият квартал се чисти от същия този концесионер, който получава пари за всеки килограм извозен боклук. За нас решението е ясно – общината поема комуналните услуги. Общината да чисти, общината да извозва боклука.“

Ивелин Михайлов – лидер на „Величие“: „Сто процента виновен е Бойко Борисов. Кмета искам да го поздравя, че се бори мъжки и гледа по някакъв начин да защити интересите на общината, защото иначе ще влезе в дългова спирала и ще фалира.“

#софийски боклук #Народно събрание #Парламент

