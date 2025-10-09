Как реагира светът след първата стъпка към мира между Израел и Хамас?

Европейските и световни лидери приветстваха споразумението за прекратяване на огъня в Газа и освобождаването на заложниците от Хамас.

Европейският съюз и ООН обещаха бърза хуманитарна помощ в Газа.

Турският президент Ердоган обяви, че Турция ще следи за изпълнението на споразумението.

Дипломат номер едно на Европа Кая Калас нарече споразумението голямо дипломатическо постижение и реален шанс за прекратяване на опустошителна война и освобождаване на всички заложници.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства усилията на Съединените щати, Катар, Египет и Турция за постигането на този пробив. Според Фон дер Лайен сега всички страни трябва изцяло да спазват условията на споразумението.

Тя декларира подкрепата на Европейския съюз за бързото и безопасно доставяне на хуманитарна помощ в Газа, а след това за възстановяването на региона. Урсула фон дер Лайен припомни отново и позицията на ЕС за решението с двете държави.

Френският президент Еманюел Макрон приветства споразумението и обяви, че то представлява голяма надежда за заложниците и техните семейства, за палестинците в Газа и за целия регион. Той лично поздрави президента Доналд Тръмп, както и катарските, египетските и турските посредници. Макрон обяви, че Франция е готова да помага и този следобед темата ще бъде обсъждана и с други съюзници.

Премиерите на редица държави от Европа и света също приветстваха споразумението и предложиха помощта си.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш обяви, че ООН ще подкрепи пълното прилагане на споразумението и ще увеличи хуманитарната помощ за Газа.

Турският президент Ердоган коментира, че е доволен от преговорите между Хамас и Израел, проведени в Шарм ел-Шейх, за които принос има и Турция. Той също благодари на Доналд Тръмп, както и на Катар и Египет.

Като Турция ние ще следим отблизо стриктното прилагане на споразумението и ще продължим да допринасяме за процеса, заяви Едоган и допълни, че страната му ще продължи да се бори за създаването на независима Палестинска държава със столица Източен Йерусалим.

"Събитията в Израел ни дават кураж. Очевидно има голям шанс още в следващите часове да има споразумение с Хамас, заложниците да бъдат освободени още тази седмица, а израелската армия да се оттегли от Ивицата Газа, както беше предложено в плана с 20-те точки на американския президент Тръмп и израелското правителство", заяви Фридрих Мерц, канцлер на Германия. "Приветствам с голяма радост новината, че е постигнато споразумение по първия етап от мирния план в Газа. Това е момент на дълбоко облекчение, който ще се усети по целия свят, но особено от заложниците, техните семейства и цивилното население на Газа", коментира Киър Стармър, министър-председател на Великобритания.



