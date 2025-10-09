Спешно почистване на коритото на река Стряма

Кметът на община Калояново е изпратил писмо до областния управител на Пловдив, в което настоява коритото на река Стряма спешно да бъде почистено.

На фона на обилните валежи в цялата страна през последните дни темата за почистените речни корита отново постава въпроси.

Дали администрацията изпълнява своите задължения превантивно или чака да се случи бедствие и постфактум предприема мерки.

