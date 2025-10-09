БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът реши: Домашен арест за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов

У нас
Снимка: Архив
Слушай новината

Общинските съветници от Варна Йордан Кателиев и Николай Стефанов излизат под домашен арест. Съдът промени мярката им на заседание днес.

Има обосновано предположение, но вече няма опасност да извършат други престъпления в степен, която да налага задържане под стража, реши съдебният състав.

По-лека мярка за двамата обвиняеми поиска и прокурорът Асен Христов, като се мотивира, че няма опасност да се укрият.

Имат чисто съдебно минало и ако някой вижда опасност от извършване на друго престъпление, тя може да бъде преодоляна и в условията на домашен арест.

На заседание преди седмица Софийският градски съд остави варненските общински съветници Стефанов и Кателиев в ареста. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група, заедно с кмета на Варна Благомир Коцев.

