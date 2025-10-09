"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)

След 2 години война в Газа първи пробив и първа стъпка към мира. Израел и Хамас се договориха за пълно осовобждаване на заложниците и за изтегляне на израелската армия от Ивицата Газа. В този час в египетския курорт Шарм ел Шейх се подписва договорената сделка. С радостта от постигнатия успех в преговорите идват и предупрежденията, че това не означава край на войната. Какво беше и какво не беше договорено, какво следва?

Очакванията на Доналд Тръмп, че мирния му план ще влезе в историята, се оправдават. Едни от най-доверените хора на американския президент - специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, зетят му - Джаред Къшнер, с посредничеството на Египет, Катар и Турция постигнаха чакания толкова дълго пробив в преговорите в египетския курорт Шарм ел Шейх.

Еуфорията днес в Близкия изток е огромна. Радват се, както хората в Израел, така и в Ивицата Газа.

Какво следва, за да влезе споразумението в сила?

09.10.2025г. - СПОРАЗУМЕНИЕТО ВЛИЗА В СИЛА

В 17.00 часа българско време израелското правителство се събира, за да одобри първата фаза от мирния план на Тръмп и след това споразумението влиза в сила незабавно.

10.10.2025г. - ИЗТЕЛГЛЯНЕ НА ИЗРАЕЛСКАТА АРМИЯ

До 24 часа израелската армия трябва да се изтегли до линии, договорени в Шарм ел Шейх.

13.10.2025г. - ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВСИЧКИ ЗАЛОЖНИЦИ

След изтеглянето започват да текат 72 часа за освобождаване на заложниците. Освобождаването на пленените може да започне още в събота, но трябва да приключи до понеделник.

Извън еуфорията, остават много неизвестни. Какво ще се случи след първата фаза от споразумението? Без отговор продължава да остава един от най-важните въпроси за разоръжаването на Хамас. Не е ясно и какво ще се случи с бъдещето управление в Ивицата Газа. Не трябва да се забравят и твърдолинейните кръгове в Израел, които настояват за продължаване на войната в Газа.

За обикновените хора в Близкия Изток обаче днешното споразумение означава едно - заглъхване на оръжията и край на заложническата криза, която продължи 2 години и 2 дни.

Бележка и кратко прошепване от държавния секретар Марко Рубио - 10 минути по-късно Доналд Тръмп съобщи за историческия пробив в Газа с пост в Трут Сошъл.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Горд съм да обявя, че Израел и Хамас официално се съгласиха за първата фаза на нашия план за мир. Всички заложници ще бъдат освободени скоро, а Израел ще изтегли войските си до предварително уговорена линия в първи стъпки към вечен мир. Това е велик ден за арабския свят, за Израел и за Съединените щати. Благодарим на медиаторите от Катар, Египет и Турция, които работиха за това историческо събитие."

След поста си Тръмп се обади на семейства на заложници, за да им каже лично, че скоро ще видят близките си.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Вие просто се пазете. Заложниците ще се върнат при вас. Всички те ще се върнат в понеделник."

Шампанско и викове на радост огласиха Площада на заложниците в Тел Авив след новината.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Семейства и разплакани майки най-после ще могат да видят близките си, които бяха отвлечени по време на кървавата атака на Хамас на 7 октомври 2023 г., при която 251 души бяха взети за заложници. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви - "Велик ден за страната".

Еинав Зангаукер, майка на заложник: "Те ще се върнат! Благодаря на израелския народ, на войниците, благодаря на президента Тръмп и на всички, които помогнаха да върнем сина ми. Няма да спрем да се борим до последния заложник. Матан ще си дойде вкъщи!" Елиа Коен, бивш заложник на Хамас: "Радостта е дълбока, но трябва да сме реалисти, докато не се качат в автомобила на Червения кръст и не се срещнат с израелските военни. Дотогава трябва да се молим. С божията помощ скоро ще танцуваме с Алон, Елкана и с всички наши братя."

По улиците на град Хан Юнис в Газа също оттекнаха песни и танци, завърна се и надеждата за възстановяване на Ивицата, в което Вашингтон заяви, че ще участва.

Абдул Маджид, жител на Газа: "Благодаря на Аллах за прекратяването на огъня, за края на кръвопролитията и убийствата. Цялата Ивица Газа е щастлива, целият арабски народ също. Благодаря на всички, които бяха до нас."

Хамас също потвърди сделката и призова американският президент да бъде гарант за спазването ѝ. Предстои в Газа да бъдат отворени всички 5 гранични пункта, а веднага след влизането в сила на споразумението ще влизат по 400 камиона с хуманитарна помощ дневно. Очаква се Доналд Тръмп да пристигне в Израел и в неделя да произнесе реч пред Кнесета.

По темата работиха: Христо Ценов, Биляна Бонева и Тоня Димитрова