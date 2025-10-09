СОС обсъжда мерки за справяне с кризата с боклука

Общинските съветници в София заседават, за да намерят дългосрочно решение на проблема с извозването на боклука в "Люлин" и "Красно село".

Общинското предприятие “Софекострой“ все пак ще се включи в чистенето на двата столини района, повишава се капацитетът му чрез заем.

Предложението на кмета Терзиев в СОС да се даде заем от 9 млн. лв. за покупка на 34 камиона за „Софекострой“, 24 броя метачни машини, 10 камиона с кран за извозване на едрогабаритни отпадъци и други - вече мина в комисиите по икономика, екология, финанси. Предстои гласуването в зала.

12 камиона работят денонощно в "Люлин" и "Красно село", както и 50 човека от завода за боклук. В почистването вече се включиха и два камиона от Ботевград. Днес пристигат два от Елин Пелин и един от Панагюрище. Благоевград също са обещали един камион. ОП "Гробищни паркове" също дадоха тяхна техника. А Никола Рахнев и Гората.бг с над 500 човека събраха към 80 000 лв. и купиха два професионални камиона, които още този петък ще пристигнат в София от Австрия.

"Нека наистина както бяхме заедно всички зад тези доклади, така абсолютно всички и граждани, и политически сили са заедно и затова да можем да изчистим града и да не се поддадем на този рекет на определени фирми, които искат да взимат огромни средства от града", заяви Бойко Димитров, председател на групата на ПП-ДБ в СОС. "Държавата, ако иска да помага, да помага с конкретни действия, а не с медийни изяви", коментира Борис Бонев, председател на групата на "Спаси София" в СОС. "Аз смятам, че трябва да се стигне по-далеч. Мисля, че сега е идеалният момент, предвид че Бойко вчера в Народното събрание каза, че дава всичките си депутати за решаване на проблема с боклука в София. Надявам се да бъде така услужлив да даде поне една част от общинските си съветници и да сменим шефа на "Софекострой", допълни Диян Николов, "Възраждане". "Предложих ние да включим текст в неговия доклад, в който казваме, че му възлагаме да прекрати поръчката и на следващо място да се премине към пряко договаряне с общинската фирма", каза още Ваня Григоров, независим общински съветник.

Общинските съветниците се надяват днес да стигнат поне до средносрочно решение, защото до края на годината изтичат и договорите за останалите столични района. По подов другата голяма криза с "Топлофикация" от "Синя България" внесоха доклад за спешни действия за оздравяване на "Топлофикация", защото дружеството всеки ден трупа милиони дългове. Според тях "Топлофикация" трябва да се даде на концесия.

