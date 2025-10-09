БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

Времето се затопля, радват ни слънчевите 20°

Чете се за: 02:05 мин.
У нас
В столицата температурата ще достигне 16 градуса

Днес ще бъде съществено по-топло в сравнение с вчера с максимални температури между 14° и 19°, в София 14°, по Черноморието около 16° по северното и 17 по южното крайбрежие.

В западната половина от страната намалението на облачността ще продължи. В източните райони в близките часове на места ще продължи да вали, но до края на деня валежите навсякъде ще спрат. Ще духа умерен, в североизточните райони и на морския бряг временно силен северозападен вятър.

През нощта ще остане ветровито, но облачността и над източните райони ще намалее. Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 5° и 10°, в София около 7°, на морския бряг около 12°, а
максималните между 15° и 20°, в София около 16°. Ще бъде слънчево с повече облаци в планинските райони и в западната половина от страната. Ще продължи да духа умерен, в Западна България и временно силен вятър от запад-северозапад.

И по Черноморието ще бъде ветровито, но също предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 18°-20°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините и утре ще има валежи, но слаби и главно в масивите в западната половина от страната. Ще продължи да духа силен северозападен вятър.

В събота максималните температури слабо ще се понижат. Ще бъде ветровито и предимно облачно, но превалявания ще има само в планинските и северните райони от страната.

В неделя и понеделник ще бъде слънчево със сутрешни мъгли. Минималните температури ще се понижат и ще са между 5° и 10°, но максималните слабо ще се повишат. Във вторник отново се очакват валежи и ново застудяване.

