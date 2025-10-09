Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово

Задействаха системата BG-ALERT в Русенско. Превантивна евакуация се провежда в русенското село Николово.

Заради свличане на земна маса от дигата при езерото в лесопарк "Липник" хората, които живеят в периметър от 150 метра в двете посоки в района на критичния участък са призовани да напуснат домовете си. Предупредени за възможна евакуация са и хората в село Сандрово и близкия град Мартен.

Частично свличане на земна маса след обилните валежи през последните дни е компрометирало част от дигата. Предприети са превантивни действия по изпускането на водата. Езерото е в норма и не прелива. Няма течове по самата дига, в посока жилищния район на село Николово, съобщиха от Община Русе.

Златан Ванев - кмет на село Николово: "Ситуацията е сложна и е нужно да се вземат превантивни мерки за жителите на село Николово. Течове не се виждат в момента, но е компрометирана стената, което никой не може да предположи, какво може да се случи. В момента се източва превантивно езерото, което очакваме до два-три дни да приключи източването да видим какво ниво е източено, за да може да се прецени оттук нататък какво ще се прави." Пенчо Милков - кмет на Община Русе: "Всеки може да се убеди, че нивото не е стигнало максимума по табелата за ниво на язовира, но въпреки това в момента се изпуска вода и не е нивото на язовира причината според специалистите за свличане на земни маси, обилните дъждове и отново напомням, че Русе в рамките на 24 часа получи 190 литра на квадратен метър дъжд, което създаде на много места в града проблеми и тук в Николово също."

Осигурен е транспорт за евакуацията на жителите. Временно е затворен и пътят между селата Николово и Червена вода.