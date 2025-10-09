БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се...
Чете се за: 02:15 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 01:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:15 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
подготвя превантивна евакуация русенско
Снимка: БНТ
Слушай новината

Задействаха системата BG-ALERT в Русенско. Превантивна евакуация се провежда в русенското село Николово.

Заради свличане на земна маса от дигата при езерото в лесопарк "Липник" хората, които живеят в периметър от 150 метра в двете посоки в района на критичния участък са призовани да напуснат домовете си. Предупредени за възможна евакуация са и хората в село Сандрово и близкия град Мартен.

Частично свличане на земна маса след обилните валежи през последните дни е компрометирало част от дигата. Предприети са превантивни действия по изпускането на водата. Езерото е в норма и не прелива. Няма течове по самата дига, в посока жилищния район на село Николово, съобщиха от Община Русе.

Златан Ванев - кмет на село Николово: "Ситуацията е сложна и е нужно да се вземат превантивни мерки за жителите на село Николово. Течове не се виждат в момента, но е компрометирана стената, което никой не може да предположи, какво може да се случи. В момента се източва превантивно езерото, което очакваме до два-три дни да приключи източването да видим какво ниво е източено, за да може да се прецени оттук нататък какво ще се прави."

Пенчо Милков - кмет на Община Русе: "Всеки може да се убеди, че нивото не е стигнало максимума по табелата за ниво на язовира, но въпреки това в момента се изпуска вода и не е нивото на язовира причината според специалистите за свличане на земни маси, обилните дъждове и отново напомням, че Русе в рамките на 24 часа получи 190 литра на квадратен метър дъжд, което създаде на много места в града проблеми и тук в Николово също."

Осигурен е транспорт за евакуацията на жителите. Временно е затворен и пътят между селата Николово и Червена вода.

#русенско село #град Мартен #Русенско #евакуация на хора

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
2
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
4
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на тежести
5
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на...
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
6
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Регионални

МВнР: България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас
МВнР: България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас
Столичната община организира пунктове за доброволци в подкрепа на сметосъбирането Столичната община организира пунктове за доброволци в подкрепа на сметосъбирането
Чете се за: 02:35 мин.
СОС одобри заем до 9 млн. лева за "Софекострой" за закупуване на техника СОС одобри заем до 9 млн. лева за "Софекострой" за закупуване на техника
Чете се за: 02:07 мин.
Фасадата на детска градина в София се преобрази в приказна картина (СНИМКИ) Фасадата на детска градина в София се преобрази в приказна картина (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените
Чете се за: 02:15 мин.
Значителни промени в движението заради традиционния Софийски маратон Значителни промени в движението заради традиционния Софийски маратон
Чете се за: 41:32 мин.

Водещи новини

Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София, Терзиев отказа - "Справяме се" Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София, Терзиев отказа - "Справяме се"
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 01:25 мин.
По света
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР) "Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
Чете се за: 06:15 мин.
По света
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Софийският боклук е водеща тема в кулоарите на Народното събрание
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ