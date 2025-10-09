В очакване на Нобеловия лауреат за мир

Всички погледите са насочени в очакване на Нобеловата награда за мир, която трябва да стане известна утре по обяд. Интересът е най-вече заради амбициите на американския президент Доналд Тръмп да стане неин лауреат. Как се присъждат най-престижните отличия за мир в света и има ли шанс Тръмп, особено след постигнатата сделка между Израел и Хамас…

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Аз предотвратявах войни. Ако беше някой друг, щеше да получи пет Нобелови награди. Мен никога дори не ме споменаха и няма и да ме споменат, защото се оказва, че съм друг вид човек."

Годината е 2024, Тръмп е още само кандидат за втори мандат в Белия дом, но отдавна не крие желанието си да стане петият американски президент получил Нобелова награда за мир. След встъпването му в длъжност, изявленията в тази посока зачестяват.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Казват ми, ако спрете Русия и Украйна, сър, би трябвало да получите Нобелова награда. Аз спрях седем войни! "Това включва Камбоджа и Тайланд; Косово и Сърбия; Конго и Руанда, където се водеше жестока и кървава война. Пакистан и Индия; Израел и Иран; Египет и Етиопия; и Армения и Азербайджан."

Но без Украйна. И без Газа. До днес, когато въодушевлението от постигнатото съгласие между Израел и Хамас по плана на Тръмп за Газа поднови разговора за нобеловите амбиции на стопанина на Белия дом.

Джил Дикман, лидер на протестите за освобождаване на заложниците: "Той заслужава Нобелова награда за мир за сключването на тази невероятна сделка."

Петимата членове на норвежкия Нобелов комитет определят носителя на наградата за мир в пълна секретност и единствено на база на критериите заложени от Алфред Нобел.

Кристиан Берг Харпвикен, секретар на Норвежкия Нобелов комитет и директор на Норвежкия Нобелов институт: "Алфред Нобел много ясно формулира критериите за Нобеловото отличие за мир. То се присъжда на тези, които са допринесли най-много за братство между нациите, за разоръжаване или за провеждане на мирни конгреси. Това е записано точно в завещанието му."

За пръв път от 1901 година насам, журналисти бяха допуснати зад вратите на залата, в която се взима решението. Тазгодишният победител обаче е бил определен още в понеделник и Тръмп би могъл да попадне в надпреварата чак за догодина. А дотогава има още войни за прекратяване. Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че лично ще номинира Тръмп за наградата, ако помогне за постигане на примирие в Украйна.