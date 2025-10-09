БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се...
Чете се за: 02:15 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 01:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:15 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

В очакване на Нобеловия лауреат за мир

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Запази

Има ли шанс Доналд Тръмп да спечели приза?

очакване нобеловия лауреат мир
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Всички погледите са насочени в очакване на Нобеловата награда за мир, която трябва да стане известна утре по обяд. Интересът е най-вече заради амбициите на американския президент Доналд Тръмп да стане неин лауреат. Как се присъждат най-престижните отличия за мир в света и има ли шанс Тръмп, особено след постигнатата сделка между Израел и Хамас…

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Аз предотвратявах войни. Ако беше някой друг, щеше да получи пет Нобелови награди. Мен никога дори не ме споменаха и няма и да ме споменат, защото се оказва, че съм друг вид човек."

Годината е 2024, Тръмп е още само кандидат за втори мандат в Белия дом, но отдавна не крие желанието си да стане петият американски президент получил Нобелова награда за мир. След встъпването му в длъжност, изявленията в тази посока зачестяват.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Казват ми, ако спрете Русия и Украйна, сър, би трябвало да получите Нобелова награда. Аз спрях седем войни! "Това включва Камбоджа и Тайланд; Косово и Сърбия; Конго и Руанда, където се водеше жестока и кървава война. Пакистан и Индия; Израел и Иран; Египет и Етиопия; и Армения и Азербайджан."

Но без Украйна. И без Газа. До днес, когато въодушевлението от постигнатото съгласие между Израел и Хамас по плана на Тръмп за Газа поднови разговора за нобеловите амбиции на стопанина на Белия дом.

Джил Дикман, лидер на протестите за освобождаване на заложниците: "Той заслужава Нобелова награда за мир за сключването на тази невероятна сделка."

Петимата членове на норвежкия Нобелов комитет определят носителя на наградата за мир в пълна секретност и единствено на база на критериите заложени от Алфред Нобел.

Кристиан Берг Харпвикен, секретар на Норвежкия Нобелов комитет и директор на Норвежкия Нобелов институт: "Алфред Нобел много ясно формулира критериите за Нобеловото отличие за мир. То се присъжда на тези, които са допринесли най-много за братство между нациите, за разоръжаване или за провеждане на мирни конгреси. Това е записано точно в завещанието му."

За пръв път от 1901 година насам, журналисти бяха допуснати зад вратите на залата, в която се взима решението. Тазгодишният победител обаче е бил определен още в понеделник и Тръмп би могъл да попадне в надпреварата чак за догодина. А дотогава има още войни за прекратяване. Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че лично ще номинира Тръмп за наградата, ако помогне за постигане на примирие в Украйна.

#Нобелова седмица #Доналд Тръмп #нобелов лауреат #нобелова награда за мир

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
2
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
4
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на тежести
5
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на...
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
6
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: По света

МВнР: България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас
МВнР: България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 01:25 мин.
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
Кристиано Роналдо e първият футболист, който влиза в клуба на милиардерите Кристиано Роналдо e първият футболист, който влиза в клуба на милиардерите
Чете се за: 00:35 мин.
Как реагира светът след първата стъпка към мира между Израел и Хамас? Как реагира светът след първата стъпка към мира между Израел и Хамас?
Чете се за: 03:47 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР) "Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
Чете се за: 06:15 мин.

Водещи новини

Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София, Терзиев отказа - "Справяме се" Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София, Терзиев отказа - "Справяме се"
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 01:25 мин.
По света
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР) "Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
Чете се за: 06:15 мин.
По света
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Софийският боклук е водеща тема в кулоарите на Народното събрание
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ