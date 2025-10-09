"Защо съсипвате хубавото село Герман?": Жители негодуват срещу огромен строеж без ПУП

Темата за законността на строежите у нас отново е актуална. Жители на Герман сигнализираха за огромен строеж, който в момента се реализира без Подробен устройствен план.

Според решение на Aдминистративния съд София действащият ПУП не се прилага, което автоматично означава, че строежът е незаконен. Съседите се оплакват от силен шум, подкопавания и пукнатини по сградите.

От районната администрация в Панчарево направили проверка и не установили такива нарушения. Имало издадени строителни книжа, излязло в сила разрешение за строеж и надлежно съставени протоколи по време на строителството. Единственото нарушение, което е открито е, че още преди да е издадено разрешителното за строеж от фирмата са започнали да правят изкопа.

Станьо и Лидия Иванови от Герман посочиха, че основният проблем е, че район "Панчарево" в лицето на кмета и на главния архитект не обявяват никакви подробни устройствени планове на съседните имоти. Освен това в този имот, разказаха те, строежът е предвиден да бъде с намалени разстояния до регулационните дини и освен това се иска да се строят две жилищни сгради.

"Съгласно ЗУТ в един имот не може да има повече от една сграда. Тогава отиваме на разстояния, които трябва да бъдат от комплексното разстояние. Те не спазват тези разстояния. Освен това подземни гаражи до границите на всички съседи - това е недопустимо също".

Те обявяват своите подробни устройствени планове само на себе, заяви Станьо Иванов. Съдът казва така, допълва той:

"В момента няма действащ подробен устройствен план след подаването на вашето заявление. Оттук излиза, че се строи без подробен устройствен план. Това е незаконен строеж по смисъла на член 225, алинея 2, точка 1".

Къщите ни се тресяха като при земетресение и вследствие на това се получиха тези пропуквания в домовете ни, разказват жителите на селото.

Те се обявиха, че е изключително нечестно никой да не вземе предвид мнението на толкова много хора.

Подготвена е подписка от над 450 човека, която е входирана в Община Панчарево, "но никой не й обърна внимание".

