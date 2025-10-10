Много слънчеви часове в последния ден от работната седмица.

Облачността над страната ще е променлива, на места по-често до предимно слънчево. Значителна ще е над планинските райони и над западната половина от страната, но само на отделни места в планините ще превали слаб дъжд.

Ще продължи да духа умерен, в Западна България - временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София - около 7°, а максималните - между 15° и 20°, в София - около 17°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 18° - 20°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините облачността ще е значителна, а високите върхове и открити части ще бъдат в облачния слой. На места, главно в масивите в западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, над 2000 метра - сняг. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 2°.

В събота през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение и облачността ще е предимно значителна, а на места, главно в Северна България и планините, ще превали. Значителни количества не се очакват. Северозападният вятър ще се усили и дневните температури ще се понижат слабо - ще бъдат предимно между 14° и 19°, а сутрешните - между 7° и 12°.

През нощта срещу неделя облачността бързо ще намалее и сутрешните температури ще се понижат, минималните ще са между 5° и 10°. В низините до обяд ще остане с ниска облачност, която след обяд ще намалява до предимно слънчево.

Дневните температури ще се повишат. В понеделник ще бъде все още предимно слънчево, с разкъсана висока облачност.

Минималните температури ще са между 4° и 9°, в западната част на Дунавската равнина, където вятърът ще е все още до умерен от северозапад, до 12°, а максималните ще са предимно между 15° и 20°.