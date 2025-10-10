БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Делото "Дебора": Разпитват свидетели по процеса срещу Георги Георгиев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази

Срещу подсъдимия Георгиев са повдигнати три обвинения

Георги Георгиев - Дебора
Снимка: БТА
Слушай новината

Ново заседание по делото "Дебора" ще се проведе днес в Районния съд в Пловдив.

Срещу подсъдимия Георги Георгиев са повдигнати три обвинения - за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова.

Очаква се днес процесът да продължи с разпит на свидетели.

Вече 3 месеца Георги Георгиев е на свобода, след като съдът го пусна от ареста под парична гаранция от 10 000 лева.

На последното заседание Дебора Михайлова сподели, че е притеснена от факта, че Георги е на свобода.

Адвокатите на подсъдимия поискаха прекратяване на съдебното производство и връщане на делото в досъдебна фаза.

Мотивите за това са, че разследващ полицай и униформен свидетел по делото са съпрузи. Съдът обаче отхвърли искането на защитата на Георгиев.

#случаят "Дебора" #Дебора Михайлова #Георги Георгиев #разпити #свидетели #дело

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на тежести
2
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на...
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
3
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
4
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
5
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Сигурност и правосъдие

Прокуратурата ще разпита зам.-кмета по екология на Столичната община
Прокуратурата ще разпита зам.-кмета по екология на Столичната община
Криминализират разпространението на информация за личния живот? Криминализират разпространението на информация за личния живот?
Чете се за: 01:20 мин.
Отново отложиха делото за отстраняване на кмета на Минерални бани Отново отложиха делото за отстраняване на кмета на Минерални бани
Чете се за: 01:02 мин.
Мариника Чернева е дала съгласие да е и.ф. председател на ВАС Мариника Чернева е дала съгласие да е и.ф. председател на ВАС
Чете се за: 01:12 мин.
Пуснаха под домашен арест бизнесмен, свързан с подземната цигарена фабрика край с. Момково Пуснаха под домашен арест бизнесмен, свързан с подземната цигарена фабрика край с. Момково
Чете се за: 02:50 мин.
Шефът на завода за отпадъци е разпитан заради проверка на РИОСВ от миналата година, няма общо с кризата с боклука Шефът на завода за отпадъци е разпитан заради проверка на РИОСВ от миналата година, няма общо с кризата с боклука
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Чете се за: 02:45 мин.
Вдигане на тежести
Прокуратурата ще разпита зам.-кмета по екология на Столичната община Прокуратурата ще разпита зам.-кмета по екология на Столичната община
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Много слънчеви часове в последния ден от работната седмица Много слънчеви часове в последния ден от работната седмица
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката...
Чете се за: 10:55 мин.
По света
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Израел и Хамас договориха първата фаза от мирния план на Тръмп
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ