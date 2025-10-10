Прокуратурата разпитва зам.-кмета по екология на Столичната община Надежда Бобчева

Софийската градска прокуратура разпитва зам.-кмета по екология в Столичната община Надежда Бобчева. Тя е привикана на разпит по образувано дело, като не се посочва неговият предмет.

Вчера по същото досъдебно производство беше разпитан и директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов.

След разпита Савов заяви, че е бил разпитван по сигнал след проверка на РИОСВ през миналата година.

Той обясни, че са му задавани само уточняващи въпроси по въпросната проверка и че не е разпитван за настоящата криза с извозването на боклука от два столични района.

