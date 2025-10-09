Разпити, нови камиони и доброволци: София търси изход от кризата с боклука (ОБЗОР)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от Екип на "По света и у нас"
Прокуратурата разследва екомениджъри, общината отпуска 9 млн. лв. за техника, граждани и затворници помагат с почистването

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Прокуратурата извика на разпит шефа на софийския завод за боклук Николай Савов и заместник-кмета по екология на общината Надежда Бобчева заради кризата с боклука. Повод за разпитите е проверка, правена от екоинспекцията още миналата година. В същото време в общината единодушно приеха да отпуснат 9 милиона лева на общинската фирма "Софекострой" за повишаване на капацитета на дружеството и купуване на нови камиони. А в почистването на "Люлин" и "Красно село" се включиха доброволци и затворници. Бяха изпратени и камиони от други градове.

Разпитът на директора на столичното предприятие за преработка на отпадъци продължи три часа.

Николай Савов – директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци: "Само и единствено уточняващи въпроси във връзка с проверка на РИОСВ от миналата година. Беше проверка по сигнал – при нас всички проверки са по сигнал."

Утре на разпит е призована и Надежда Бобчева – заместник-кмет по екология на СО. Тя е възмутена от предписанието, което общината е получила от РЗИ – да почисти "Люлин" и "Красно село".

Надежда Бобчева – зам.-кмет по екология на СО: "Разбирам какво искат да ни кажат от РЗИ, но ние сме наясно, че трябва да почистим и да осигурим регулярното почистване на районите."

Общинските съветници единодушно одобриха заем от 9 милиона лева за „Софекострой“. С него дружеството трябва да купи още камиони за сметоизвозване.

Даниел Йорданов – изпълнителен директор на "Софекострой": "Първо ще осигурим допълнителна техника, но не очаквайте чудеса, защото това не може да стане от днес за утре."

Инициативата "Гората.бг" пък обедини 500 души и за отрицателно време те събраха около 80 000 лв. и купиха два професионални камиона, които още този петък ще пристигнат в София от Австрия.

А сутринта на терен бяха изведени и затворници с леки провинения, които да помагат за събирането на боклука в "Красно село".

– Вместо да бездействаме, по-добре да сме в помощ на обществото. Ако се включат и повече хора, мисля, че ще се справим.

– Аз виждам това нещо като добра инициатива – в крайна сметка ние сме тук, за да помогнем.

Заради големия обществен интерес и готовността на стотици граждани да се включат в дейностите по сметосъбиране, Столичната община обяви и сборни пунктове за събиране и координиране на всички доброволци.

