Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци на разпит

Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци Николай Савов на разпит

Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци Николай Савов на разпит.

“В разгара на кризата с отпадъците – в дните, в които целият ни екип е на терен, за да гарантира чистотата на града – двама от хората, от които в най-голяма степен зависи управлението на ситуацията, сме подложени на поредната порция институционален натиск", заяви зам.-кметът по екология Надежда Бобчева рано тази сутрин, съобщиха от Столична община.

В полученото от Софийска градска прокуратура писмо е посочено, че разпитите се извършват във връзка с образувано досъдебно производство, но неговият предмет не е уточнен. Разпитът на Николай Савов е днес, а на Надежда Бобчева утре.

Двамата ръководители са пряко ангажирани с организацията на кризисните мерки по сметосъбирането в районите „Люлин“ и „Красно село“, където Столична община в момента прилага извънредна логистична схема, за да гарантира навременното извозване на отпадъците и поддържането на чистотата в градска среда.

