Новините 09.10.2025 г.

Акценти за деня:

СВЯТ

Кристалина Георгиева за световната икономика

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заяви, че световната икономика се справя "по-добре, отколкото се опасявахме, но по-зле, отколкото трябва". Призова лидерите да мислят за бъдещето, да подкрепят младите и да създават възможности. Настоя Европа да ускори реформите на единния пазар, а САЩ - да овладее дефицита и да стимулира спестяванията.

Исторически пробив в Близкия изток

Подписана е първа фаза от мирен план в Египет, предвиждаща освобождаването на всички израелски заложници и над 2000 палестински затворници тази събота. Доналд Тръмп обяви новината, наричайки я "началото на края на един дълъг конфликт".

КУЛТУРА

Присъдиха Нобелова награда за литература

Носител на отличието е унгарския писател Ласло Краснахоркай, известен с книги като "Сатантанго" и "Меланхолия на съпротивата".

ДНК анализ на Тутанкамон

Изследване на мумията разкрива, че той е носител на генетична хаплогрупа, характерна за повечето европейци. Анализът на 90 египетски мумии показва генетична близост с южноевропейци и жители на Близкия изток, почти без африкански проби.

Откритие на Перперикон

Професор Николай Овчаров съобщи за откриването на храм, посветен на култа към Слънцето, на повече от 1700 години. Счита се, че е част от свещена зона и е продължил тракийската традиция на Дионис по време на Римската империя.

Концерт на Васил Василев

Световноизвестният цигулар ще отбележи 55-ия си рожден ден с грандиозен концерт в София на 14 октомври. Концертът е замислен като особено лично и близко преживяване. В събитието ще се включат много специални гости, сред които и певицата Керана.

Юбилейна серия марки "Монополи"

Кралската поща на Великобритания издаде юбилейна серия марки "Монополи" по случай 90-годишнината на играта, включваща 10 уникални дизайна и лимитирана серия фигурки.

Българският филм "Дяволски игри" с голяма награда

"Дяволски игри" спечели голямата награда за най-добър филм на фестивала Indian Cine Film Festival в Мумбай. Продуцентката Деси Тенекеджиева получи награда за най-добра актриса. Филмът предстои да участва на Chelsea Film Festival в Ню Йорк на 18 октомври.

Хасан Игнатов на конкурсa "Шопен"

Българският пианист се класира за финала на престижния конкурс "Шопен" във Варшава. Той е единственият представител от Източна Европа и Балканите на този етап.

Изложба на Деймиън Хърст в София

Скандалният британски художник Деймиън Хърст представя изложбата си "Императриците" в София до 25 октомври. Творбите, посветени на влиятелни жени-владетелки, са направени от хиляди крила на пеперуди, брокат и диамантен прах.

СПОРТ

Българският тенисист Иван Иванов стартира с убедителна победа (6:1, 6:1) на турнира в Понтеведра, Испания, срещу испанеца Карлес Ернандес.

Карлос Насар ще се бори за още една световна титла в категория 94 кг на Световното първенство в Норвегия.

Българският атлет Цанко Цанков представи документален филм "Северният канал", посветен на едно от най-тежките му плувания между Северна Ирландия и Шотландия.

Египет се класира за Световното първенство, след като победи Джибути с 3:0. Саудитска Арабия също постигна ключова победа срещу Индонезия (3:2) в азиатските квалификации. Заети са 18 квоти, предстоят решаващи битки за останалите 30 места.