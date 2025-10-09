Властта подава ръка на София заради кризата с боклука, кметът Терзиев увери, че може да се справи сам (ОБЗОР)

Държавата подава ръка на Столичната община за разрешаване на кризата с боклука. Това стана ясно след среща в Министерския съвет на кмета Васил Терзиев с премиера Росен Желязков. Помощта, която държавата предлага, е техника, хора и пари, с които да се реши проблемът.

Премиерът обясни защо е предложил подкрепата.

Росен Желязков – министър-председател: "Срещата не беше с цел да се търсят причините и последствията от ситуацията. За нас е важно, когато има такава ситуация, защото София неведнъж е била изправяна пред подобно предизвикателство, да се намери най-добрият модел в интерес на гражданите. Ние предложихме държавата, при необходимост и ако бъде поискано, да се намеси с техника и с решения, което, разбира се, няма да е трайно, но ще бъде достатъчно, за да се преодолее моментната ситуация. Много ясно заявяваме, че държавата ще участва под формата на необходимото сътрудничество, за да бъде решен този проблем."

Той призова въпросът да не се политизира.

Росен Желязков – министър-председател: "Боклукът няма политически цвят и от него не могат да се извлекат каквито и да е политически положителни резултати. Боклукът е замърсяване, а замърсяването води и до такова в политическата среда."

Министърът на правосъдието е обявен за координатор на помощта, която държавата може да предостави, ако Столичната община поиска. Георги Георгиев обясни какви са разчетите.

Георги Георгиев – министър на правосъдието, координатор на държавната помощ за СО: "През последните няколко часа съм провел разговори с кметове на десетки населени места в България, които разполагат с общинска техника, която могат да предоставят. Говорим за традиционните камиони за извозване на смет, както и благодаря за това, че предлагат наред с това те да дойдат с екипите си – водоноски, сметопочистващи машини и машини за дезинфекция. Защото не е достатъчно просто да се изхвърли боклукът от кофите – необходимо е да се дезинфекцира всичко в района."

Кметът на София вярва, че може да се справи сам на този етап.

Васил Терзиев – кмет на Столичната община: "Ако имаме нужда, бихме се възползвали от протегнатата ръка на правителството. За момента се справяме с текущата ситуация. В рамките на следващата седмица вече се очаква нормализация. Поисках съдействие от парламента и кабинета за изработване на държавна политика при управлението на отпадъците. Важна тема, която касае колко ще ни струва, колко замърсяваме, колко цветни контейнера има в града, кой ги стопанисва и извозва, как работи цялата система – за да може все повече от това, което ние генерираме като отпадък, да се озовава в тези цветни контейнери, а не в сивите."

В рамките на следващите две седмици Терзиев ще изготви и представи пред СОС детайлен план за краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за справяне с проблема.