Столичната община организира пунктове за доброволци в подкрепа на сметосъбирането

Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Столичната община организира пунктове за доброволци в подкрепа на сметосъбирането
Снимка: БГНЕС
Във връзка с проявения висок обществен интерес и множеството запитвания от граждани, изразили готовност да се включат в дейностите по сметосъбиране, Столичната община създава организация за участие на доброволци в текущата кризисна операция по почистване на районите "Люлин" и "Красно село". Инициативата има за цел да осигури по-добра координация и подкрепа на общинските екипи, които от 5 октомври извършват засилени действия по извозване на отпадъците и поддържане на чистотата в засегнатите райони.

За улеснение на гражданите са определени сборни пунктове, на които ще присъстват служители на Столична община и Столичния инспекторат. Те ще съдействат за организацията на терен и ще раздават чували, ръкавици и други необходими консумативи.

за район "Люлин":

  • паркингът пред магазин Билла на бул. "Царица Йоана", до автомивката;
  • пазарът на "Люлин", бул. "Панчо Владигеров", в зелената площ срещу фитнеса.

График на сборния пункт:
петък: от 08:00 до 09:00 ч. и от 14:00 до 15:00 ч.
събота и неделя: от 10:00 до 11:00 ч.

за район "Красно село":

  • Паркингът пред магазин Билла на ул. "Софийски герой", до контейнерите за разделно събиране;
  • Пазарът "Красно село", ул. "Дечко Йорданов", до спортната площадка зад бл. 185.

График на сборния пункт:
петък: от 08:00 до 09:00 ч. и от 14:00 до 15:00 ч.
събота и неделя: от 10:00 до 11:00 ч.

Всички доброволци ще преминават инструктаж за безопасност, включващ указания за работа с предпазни средства, безопасно боравене с отпадъци и действия при установяване на нерегламентирани изхвърляния.

При наличие на данни за нарушения, гражданите могат да подават сигнали на телефони: 0700 17 310, 02 9377 303, или чрез уеб страницата на контактния център на Столичната община.

Столичната община изразява благодарност към всички граждани, които проявяват активност, отговорност и ангажираност към чистотата на града. Солидарността и сътрудничеството между институциите и обществото остават ключови за гарантиране на чиста, сигурна и добре управлявана столица.

