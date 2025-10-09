БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 00:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:12 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

СОС одобри заем до 9 млн. лева за "Софекострой" за закупуване на техника

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
СОС одобри заем до 9 млн. лева за "Софекострой" за закупуване на техника
Снимка: Архив/БТА
Слушай новината

Столичният общински съвет прие доклада на кмета на София Васил Терзиев, с който се дава съгласие общинското дружество „Софекострой“ ЕАД да използва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. с ДДС за закупуване на специализирана техника, необходима за справяне с кризата с отпадъците в столицата. Докладът беше приет единодушно.

Със средствата ще бъдат придобити различни видове сметосъбиращи автомобили, автометачни и ръчноводими метачни машини, както и транспортна техника за обслужване на улични кошчета, автомобили за миене и дезинфекция на съдове за отпадъци, малогабаритни и мултифункционални машини за зимно и лятно почистване. Част от техниката ще може да се преоборудва според сезона – например от снегопочистващи машини във водоноски, пише в доклада.

В него се посочва още, че мярката е необходима за подобряване на ефективността при събиране и транспортиране на отпадъците и за повишаване на качеството на услугите по чистотата в София. В документа е предвидено средствата да се осигурят чрез заем със срок до 60 месеца и гратисен период от 24 месеца за погасяване на главницата и лихвата. Лихвеният процент за този период е определен като основен лихвен процент плюс един пункт (към 1 октомври 2025 г. той е 1,81%).

Вносителите на свързания доклад, сред които са общинските съветници Борис Бонев, Диана Ангелова и Георги Зографски, подчертават, че закупуването на нова техника ще засили капацитета на "Софекострой" и ще позволи по-бързо и качествено почистване на улиците и обществените пространства.

#одобрен заем #кризата с боклука

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
2
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
3
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на...
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
4
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
6
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Регионални

Фасадата на детска градина в София се преобрази в приказна картина (СНИМКИ)
Фасадата на детска градина в София се преобрази в приказна картина (СНИМКИ)
Подготвя се превантивна евакуация в Русенско Подготвя се превантивна евакуация в Русенско
Чете се за: 00:57 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в "Елените" Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в "Елените"
Чете се за: 02:12 мин.
Значителни промени в движението заради традиционния Софийски маратон Значителни промени в движението заради традиционния Софийски маратон
Чете се за: 41:32 мин.
СОС обсъжда мерки за справяне с кризата с боклука СОС обсъжда мерки за справяне с кризата с боклука
Чете се за: 03:32 мин.
"Вместо да бездействаме, е по-добре да сме в помощ на обществото": Затворници са на терен заради кризата с боклука "Вместо да бездействаме, е по-добре да сме в помощ на обществото": Затворници са на терен заради кризата с боклука
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София, Терзиев отказа - "Справяме се"
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София,...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Подготвя се превантивна евакуация в Русенско Подготвя се превантивна евакуация в Русенско
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:25 мин.
По света
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР) "Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
Чете се за: 06:15 мин.
По света
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Софийският боклук е водеща тема в кулоарите на Народното събрание
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ