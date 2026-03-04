БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

Казусът "Сарафов": Правосъдното министерство изработва стандарт за избор на главен прокурор

Министерството на правосъдието ще изработи стандарт за потенциална номинация при избор на главен прокурор. Това заяви за БНТ служебният правосъден министър Андрей Янкулов. Става въпрос за нов стандарт, при който правосъдните министри не трябва да бъдат безучастни в процедурата. Според Янкулов новият стандарт ще даде възможност да се избегнат политически назначения.

Андрей Янкулов служебен министър на правосъдието: "Изработване на стандарт за потенциална номинация от министъра на правосъдието на кандидатура за главен прокурор, която да бъде подкрепена обществено и професионално. Това да не бъде политическа кандидатура, която да бъде предложена от министъра на правосъдието. Такъв стандарт ще изработим в периода на работа на служебното правителство и той ще бъде оставен за следващия правосъден министър."

