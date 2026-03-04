Военните действия в Близкия изток - политически коментари от парламента

Военните действия в Близкия изток са във фокуса и на депутатите. Как те коментират ситуацията и как оценяват действията на държавата?

Костадин Костадинов - председател на “Възраждане”: "За първи път, безпрецедентно, територията на България се превръща в плацдарм, който реално може да бъде ударен. Затова настоявам служебната президентка да влезе в правомощията и да свика Консултативен съвет по национална сигурност."

Борислав Гуцанов - депутат от ПГ на "БСП-Обединена левица": Правителството е длъжник на държавата, защото на този етап по-скоро се държи като туроператорска компания. Много е важно нашите съграждани да бъдат прибрани. Няма две мнения по въпроса. И това може би е първостепенната задача."

Станислав Балабанов - ИТН: "За нас е хубаво президента да бъде свикан Консултативният съвет по национална сигурност, защото "Има такъв народ", като консервативна партия, на първо място е загрижена за това, как ще се справи България с евентуален мигрантски натиск, който може да бъде отпушен на база този конфликт в България."

Кирил Веселински - МЕЧ: "Сигурността на хиляди български граждани е застрашена моментно, които се намират в Близкия изток, защото когато има война, и то в такъв мащаб, срещу държава, която знаете, че има ядрен потенциал, има сериозни притеснения и енигма."