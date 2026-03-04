БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България зарежда втечнен газ на предкризисни цени

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази
България зарежда втечнен газ на предкризисни цени
Слушай новината

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков информира министър-председателя Андрей Гюров, че България внесе количество втечнен природен газ на цени, договорени преди ескалацията на кризата в Близкия Изток, съобщиха от министерството на енергетиката. Сделката е на нива значително под текущите пазарни стойности и създава условия за предвидимост за вътрешния пазар в момент, когато международните котировки на природния газ и петрола отбелязват рязък ръст.

На LNG терминала край Александруполис вече приключва разтоварването на вторият за 2026 г. товар втечнен природен газ за Булгаргаз. Танкерът с 100 млн. куб. м. газ за България е натоварен на Sabine Pass LNG Terminal – терминал, собственост на американската компания Cheniere Energy, а доставчик е Shell. Количествата, които се разтоварват в момента, ще покрият нуждите на клиентите на „Булгаргаз“ за текущия месец. От юни 2022 г. до днес „Булгаргаз“ е реализирал 22 директни доставки на LNG до терминали в Гърция и Турция. От тях 17 са с произход САЩ, а останалите – от държави като Норвегия и Алжир.

В контекста на проведената извънредна среща в Министерския съвет заради кризата в Залива, министър Трайков подчерта пред премиера Гюров, че България разполага с малък, но реален буфер срещу пазарните сътресения. Докато спот пазарите реагират чувствително на всяка новина от региона, страната ни в момента реализира доставки по вече договорени условия – при ценови параметри от предкризисния период. Основният източник на стабилност е дългосрочният договор за газ от Азербайджан.

“Настоящата доставка е резултатът от активната работа по диверсификацията - това е начинът да се гарантира стабилност на снабдяването и защита на потребителите от внезапни ценови шокове. Продължаваме да следим динамиката на международните пазари и с държавните енергийни дружества да предприемаме мерки в подкрепа на сигурността и конкурентоспособността на сектора и потребителите”, каза още министър Трайков.

#Андрей Гюров #втечнен газ #Министерство на енергетиката #Трайчо Трайков

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
2
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
4
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
5
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за да стигнат до бомбоубежищата
6
Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Политика

Военните действия в Близкия изток - политически коментари от парламента
Военните действия в Близкия изток - политически коментари от парламента
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
Чете се за: 01:07 мин.
Карина Караиванова е номинирана за подуправител на БНБ Карина Караиванова е номинирана за подуправител на БНБ
Чете се за: 01:07 мин.
НА ЖИВО: ИТН призова президента незабавно да поиска оставката на служебния земеделски министър НА ЖИВО: ИТН призова президента незабавно да поиска оставката на служебния земеделски министър
Чете се за: 02:30 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за регистрация ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за регистрация
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива,...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран? Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите "В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Карина Караиванова е номинирана за подуправител на БНБ
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
В община Невестино отвори врати първата аптека
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ