Кой ще бъде носителят на Нобеловата награда за мир?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
По света
Тази година номинираните са 338 - 224 личности и 94 организации

Днес ще бъде обявен носителят на Нобеловата награда за мир.

Тя се смята за една от най-престижните в световен мащаб и обикновено се връчва за усилия за разрешаване на конфликти, защита на човешките права или насърчаване на глобалната стабилност.

Тази година номинираните са 338 - 224 личности и 94 организации.

Интересът към Нобела за мир е още по-голям заради нескритите амбиции на президента Доналд Тръмп да стане петият американски държавен глава носител на отличието.

Обявяването на наградата се случва само ден след като с помощта на Тръмп беше постигнато споразумение за мир в Газа.

#Нобеловата награда за мир

