Дете е жертва на поредна масирана руска атака срещу Украйна

Голяма част от Киев е без ток
Поредна масирана руска въздушна атака срещу Украйна - дете на 7 години е починало от раните си след удар в Запорожие.
Най-малко 9 са ранените в Киев. Пожари са избухнали на няколко места в града.
"Ситуацията е сложна", написа в Телеграм канала си кметът на украинската столица Виталий Кличко.
При нападението е поразена енергийна инфраструктура и голяма част от Киев е без ток.
Работи се по отстраняване на щетите, добави Кличко.
Дори Хамас е готов на преговори, но не и Русия, каза украинският президент Володимир Зеленски.
Американският му колега Доналд Тръмп заяви, че може да наложи допълнителни санкции на Русия, за да ѝ окаже натиск за спиране на войната в Украйна.