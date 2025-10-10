Дете е жертва на поредна масирана руска атака срещу Украйна

Поредна масирана руска въздушна атака срещу Украйна - дете на 7 години е починало от раните си след удар в Запорожие.



Най-малко 9 са ранените в Киев. Пожари са избухнали на няколко места в града.

"Ситуацията е сложна", написа в Телеграм канала си кметът на украинската столица Виталий Кличко.

При нападението е поразена енергийна инфраструктура и голяма част от Киев е без ток.

Работи се по отстраняване на щетите, добави Кличко.

Дори Хамас е готов на преговори, но не и Русия, каза украинският президент Володимир Зеленски.

Американският му колега Доналд Тръмп заяви, че може да наложи допълнителни санкции на Русия, за да ѝ окаже натиск за спиране на войната в Украйна.



