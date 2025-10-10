БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Боксов клуб Левски организира национален турнир за ученици

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Събитието подкрепя усилията в борбата срещу агресията.

Красимир Инински
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От 10 до 12 октомври боксов клуб „Левски“ организира национален турнир по бокс за ученици „Купа Левски“ и специална награда Юрий Славчев. Турнирът се организира под патронажа на Българската федерация по бокс и с подкрепата на Министерство на младежта и спорта.

Фокусът е върху младите надежди на българския бокс. Събитието подкрепя и усилията в борбата срещу агресията.

„Целта е децата да ги изкараме от улицата да влезнат в залите, да спрем агресията по улиците и да използват своята енергия в залите. Турнирът ще бъде регулярен, надявам се догодина вече и да е международен. Чрез тези действия ние искаме да направим така, че децата да имат някакъв смисъл, ценностната им система да се подобри, да имат някакъв път в живота, да имат цели и да не са на улицата“, коментира пред БНТ президентът на БФ Бокс Красимир Инински.

Той сподели, че очаква голям интерес към турнира.

„Очакваме около 25 клуба и над 100 деца от цяла България, което е много радостно за нас, тъй като интересът е голям и обединението около тази кауза се вижда, че има смисъл“, добави Инински.

Той изрази увереност, че боксът трупа все по-голяма популярност като спорт сред младите.

Подробности вижте във видеото!

#Красимир Инински #бокс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
1
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
2
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
3
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените
4
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
5
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Специално за БНТ

Балъков: Новият селекционер Александър Димитров трябва да държи на вижданията си
Балъков: Новият селекционер Александър Димитров трябва да държи на вижданията си
Столична община отпусна половин милион лева на София за домакинство на Евроволей 2026 Столична община отпусна половин милион лева на София за домакинство на Евроволей 2026
Чете се за: 02:15 мин.
Джанлука Палиука: Джанлуиджи Донарума е най-добрият италиански вратар в момента Джанлука Палиука: Джанлуиджи Донарума е най-добрият италиански вратар в момента
Чете се за: 01:02 мин.
Университет и община ръка за ръка за активен живот във Варна Университет и община ръка за ръка за активен живот във Варна
Чете се за: 00:30 мин.
Стоян Колев: Няма вратарска криза в младежкия национален отбор Стоян Колев: Няма вратарска криза в младежкия национален отбор
Чете се за: 02:20 мин.
Иван Турицов: Националният отбор е чест Иван Турицов: Националният отбор е чест
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Армията на Израел се изтегля от Газа, кабинетът на Нетаняху одобри мирния план Армията на Израел се изтегля от Газа, кабинетът на Нетаняху одобри мирния план
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Росен Желязков: Държавата е готова да помогне на София за кризата с боклука Росен Желязков: Държавата е готова да помогне на София за кризата с боклука
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Дори след сагата с камионите на Роби Уилямс: Нито един служител на...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Пуснаха в експлоатация три нови локомотива за нуждите на БДЖ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ