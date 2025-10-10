Боксов клуб Левски организира национален турнир за ученици

От 10 до 12 октомври боксов клуб „Левски“ организира национален турнир по бокс за ученици „Купа Левски“ и специална награда Юрий Славчев. Турнирът се организира под патронажа на Българската федерация по бокс и с подкрепата на Министерство на младежта и спорта.

Фокусът е върху младите надежди на българския бокс. Събитието подкрепя и усилията в борбата срещу агресията.

„Целта е децата да ги изкараме от улицата да влезнат в залите, да спрем агресията по улиците и да използват своята енергия в залите. Турнирът ще бъде регулярен, надявам се догодина вече и да е международен. Чрез тези действия ние искаме да направим така, че децата да имат някакъв смисъл, ценностната им система да се подобри, да имат някакъв път в живота, да имат цели и да не са на улицата“, коментира пред БНТ президентът на БФ Бокс Красимир Инински.

Той сподели, че очаква голям интерес към турнира.

„Очакваме около 25 клуба и над 100 деца от цяла България, което е много радостно за нас, тъй като интересът е голям и обединението около тази кауза се вижда, че има смисъл“, добави Инински.

Той изрази увереност, че боксът трупа все по-голяма популярност като спорт сред младите.

