ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

Проверяват електропреносната мрежа в Елените

Експерти от Енергийното министерство ще извършат проверки във ваканционното селище

Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Проверка на електропреносната мрежа ще бъде извършена днес от експерти от Енергийното министерство във ваканционно селище Елените. Проверката е по разпореждане на министър Жечо Станков.

След водното бедствие, което разруши цялата инфраструктура в курорта, има нанесени сериозни щети по електропреносната мрежа, а селището остана без ток.

Задължение на "Електроразпределение - Юг" е да отстрани авариите.

Работата по мрежата ще се извършва с особено внимание, за да се гарантира безопасността на хората по време на възстановителните дейности.

В кратки срокове се очакват и становищата на експертите.

