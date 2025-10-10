Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Експерти от Енергийното министерство ще извършат проверки във ваканционното селище
Проверка на електропреносната мрежа ще бъде извършена днес от експерти от Енергийното министерство във ваканционно селище Елените. Проверката е по разпореждане на министър Жечо Станков.
След водното бедствие, което разруши цялата инфраструктура в курорта, има нанесени сериозни щети по електропреносната мрежа, а селището остана без ток.
Задължение на "Електроразпределение - Юг" е да отстрани авариите.
Работата по мрежата ще се извършва с особено внимание, за да се гарантира безопасността на хората по време на възстановителните дейности.
В кратки срокове се очакват и становищата на експертите.