ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:52 мин.
Мястото, където имаше гора и река, днес е заето от хотели и бетон

Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Снимка: Елеана Цанова, БНТ
За близо две десетилетия някогашният малък курортен комплекс „Елените“ край Несебър се превърна в плътно застроено ваканционно селище. Мястото, където имаше гора и река, днес е заето от хотели и бетон.

Как се е стигнало до застрояването на река и кой е подписал разрешителните за строеж?

Данните на МРРБ и ДНСК показват, че застрояването на реката е факт и на документи.

Единият от хотелите край реката - „Негреско“, е част от активите на „Холидей Вилидж“ ЕАД – дружество собственик на част от обектите в комплекса.

Фирмата е собственост на „Джаузин Ентърпрайсиз Лимитед“ - офшорна компания, регистрирана в Сейшелите. Неин собственик е Михаил Кириаку от Кипър. Фирмата е създадена през 2002 година, а през 2016-а в Съвета на директорите е вписан и Вълчо Арабаджиев - син на Ветко Арабаждиев.

По наша информация Арабаджиеви участват в приватизацията на курорта с дружеството „Елените инвест“.

снимки: Елеана Цанова, БНТ

През по-голямата част от годината реката е пресъхнала, но коритото ѝ води именно към хотелите, построени през последните 20 години. Освен това, зад първите сгради има и незаконно сметище от строителни отпадъци.

В целия район е строено върху сухи дерета, които при обилни валежи отвеждат водата директно в морето — нещо, което според експерти крие сериозни рискове при проливни дъждове, а това се видя и през последните дни.

Ние проверихме и сигнал за сеч в района през последните седмици. На място установихме, че действително има изрязани дървета, а по наша информация на това място се предвижда изграждането на нов хотелски комплекс с около 40 къщи.

Иначе ситуацията в курорта към момента е спокойна. Населеното място е под засилена полицейска охрана и не се допускат жители и екипи с тежка техника в интервала между 17:00ч и 8:30ч, заради случаите на мародерства и с цел безопасност.

#потоп по Черноморието #Елените

Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
