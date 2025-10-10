Заради сушата и евтин внос: Ще оцелее ли производството на садовски фъстъци?

Намаляват площите, засети с фъстъци в района на Садово, където от години хората отглеждат тази култура. Причините са вносът от Китай и Аржентина, който измества българския продукт, както и липсата на вода.

Във фирмата, в която работи Стоян Стоянов, са свили производството на фъстъци до 200 декара.

Стоян Стоянов - фирма за производство на фъстъци: "Последните години срещаме много голям проблем с напояването на културата, трудно се получават нещата, спират ни водата."

В района на Садово някога са се отглеждали близо 200 000 дка с фъстъци. Сега са около 5 хиляди.

доц. Станислав Стаматов - Институт по растителни и генетични ресурси - Садово: "Всичко е изключително скъпо, горивата, препаратите, торовете, водата като основен фактор за производството на тази култура и тя е страшно скъпа… и не че само е скъпа, а вече и недостатъчна."

Заради недостатъчните количества вода през последните години, в Института по растителни и генетични ресурси в Садово, се селектират нови сортове, които са устойчиви на засушаване.

доц. Станислав Стаматов - Институт по растителни и генетични ресурси - Садово: "Последният ни сорт, създаден тук, е доста по-устойчив на засушаване от старите сортове поради по-малкото си листна маса. Това е "Адата", това е "Калина" - стария сорт, сами виждате колко листна маса има единия сорт и какъв е неговия добив и потенциала на "Адата" – с много по-малка листна маса с по-малки листа и с доста по-висок потенциал на добив. Новият сорт, който ще се стремя в бъдеще да го направя е още по-сухоустойчив, с още по-кратка вегетация, без това да се отразява върху намаляването на добива."

Освен липсата на вода, голям проблем се оказва и вносът на фъстъци от Китай и Аржентина.

Стоян Стоянов - фирма за производство на фъстъци: "В България потреблението на фъстък само 10 или 15 процента е ядка, произведена в нашата страна, всичко останало е внос от Аржентина и Китай, който бива представен за български или садовски фъстък." доц. Станислав Стаматов - Институт по растителни и генетични ресурси - Садово: "В момента ние се съобразяваме с цената, която е от Аржентина и от Китай, която е ниска за българските производители и няма да могат дълго време да издържат на тази конкуренция. Един кг фъстъци е около 5 лв. на едро - всичко това създава огромни рискове все по-малко да остават фъстъкопроизводителите и на края да не останат фъстъкопроизводители."

За да продължат да съществуват, производителите се надяват на допълнително субсидиране от държавата.