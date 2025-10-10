БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Начало Новини
Ремонтът на АМ "Тракия" край Стара Загора - как е организирано движението?

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Последният сериозен ремонт на този участък е бил преди 3 години

Снимка: БГН
Започна ремонтът на 10-километров участък от АМ "Тракия" в района на Стара Загора, като ще продължи до 31 октомври. Затворен е участъкът между 208-ия и 218-ия километър в платното в посока Бургас.

Движението за пътуващите от София към Стара Загора ще се отклонява при пътен възел "Чирпан Изток" (184 км), откъдето ще минава през селата Ракитница и Богомилово.

За пътуващите от Хасково и Стара Загора към Бургас е предвиден обход по Подбалканския път.

Затворена е и пътната връзка Стара Загора на 208 км.

"При необходимост ще се въведе и реверсивно движение – с две ленти в едната посока и една в другата, в зависимост от трафика. Това ще се прави по преценка на "Пътна полиция", коментира в "Денят започва" инж. Ивайло Донев, директор на Областно пътно управление - Стара Загора.

Той посочи, че ремонтът включва пълна подмяна на асфалта, мантинели, пътни знаци, маркировка и отводнителни дейности.

Последният сериозен ремонт на този участък е бил преди 3 години.

Вижте още във видеото.

#АМ "Тракия" #организация на движението #Стара Загора #ремонт

