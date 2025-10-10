Политическата криза във Франция: Макрон събира лидерите на основните партии

Президентът на Франция Еманюел Макрон събира следобед лидерите на основните политически сили.

Френски медии отбелязват, че в Елисейския дворец не са поканени представители на радикалната левица и на крайната десница. Макрон е в търсене на подходящия, шести пореден за втория му мандат, премиер на Франция.

Свикването на срещата показва, че държавният глава по-скоро ще търси консенсусна фигура, отколкото да свика извънредни парламентарни избори. До поредния епизод на политическата криза се стигна, след като номинираният за премиер Себастиан Льокорню подаде оставка часове след като беше представил състава на правителството си.