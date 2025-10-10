БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Политическата криза във Франция: Макрон събира лидерите на основните партии

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази
политическата криза франция макрон събира лидерите основните партии
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът на Франция Еманюел Макрон събира следобед лидерите на основните политически сили.

Френски медии отбелязват, че в Елисейския дворец не са поканени представители на радикалната левица и на крайната десница. Макрон е в търсене на подходящия, шести пореден за втория му мандат, премиер на Франция.

Свикването на срещата показва, че държавният глава по-скоро ще търси консенсусна фигура, отколкото да свика извънредни парламентарни избори. До поредния епизод на политическата криза се стигна, след като номинираният за премиер Себастиан Льокорню подаде оставка часове след като беше представил състава на правителството си.

#политическа криза във Франция #Себастиан Льокорню # Еманюел Макрон

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
1
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
2
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
3
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените
4
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
6
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Европа

Достъпът до някои от най-популярните кратери на вулкана Етна вече ще е платен
Достъпът до някои от най-популярните кратери на вулкана Етна вече ще е платен
Дете е жертва на поредна масирана руска атака срещу Украйна Дете е жертва на поредна масирана руска атака срещу Украйна
Чете се за: 00:52 мин.
Съветът по икономически и финансови въпроси се среща в Люксембург Съветът по икономически и финансови въпроси се среща в Люксембург
Чете се за: 00:22 мин.
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
Чете се за: 00:32 мин.
Георг Георгиев участва в срещата на външните министри по Берлинския процес в Белфаст Георг Георгиев участва в срещата на външните министри по Берлинския процес в Белфаст
Чете се за: 00:35 мин.
Зеленски: Ще номинираме Тръмп за Нобел за мир, ако постигне прекратяване на огъня и в Украйна Зеленски: Ще номинираме Тръмп за Нобел за мир, ако постигне прекратяване на огъня и в Украйна
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига
Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Проверяват електропреносната мрежа в Елените Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пуснаха в експлоатация три нови локомотива за нуждите на БДЖ (СНИМКИ) Пуснаха в експлоатация три нови локомотива за нуждите на БДЖ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Вижте документа, подписан между Израел и Хамас Вижте документа, подписан между Израел и Хамас
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Прокуратурата разпитва зам.-кмета по екология на Столичната община...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Дете е жертва на поредна масирана руска атака срещу Украйна
Чете се за: 00:52 мин.
По света
7,4 по Рихтер разтърси Филипините
Чете се за: 00:27 мин.
По света
НА ЖИВО: Парламентът обсъжда на второ четене промените в закона за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ