БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Варна получи като дарение най-стария пергамент у нас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариана Малева
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази

Документът е палимпсест и урежда заем от 1351 г.

Варна получи като дарение най-стария пергамент у нас
Слушай новината

Пергамент, датиран от 1351 година, беше дарен на Държавния архив във Варна. Документът е най-старият, съхраняван в архивите у нас.

В продължение на векове той е предаван от поколение на поколение в семейството на дарителя Тони Хаджиев. Пергаментът е финансов документ за заем. Историята му започва в Марсилия, в дома на нотариуса Андреа де Кастан. Векове по-късно той е пренесен във Варна от наследничка на рода Кастан и съпруга ѝ Анж Дюрони – бъдещият испански консул във Варна, чийто пряк роднина е Тони Хаджиев. Документът е изписан на латински, като текстът е разчетен от проф. Александър Николов - специалист по средновековен латински.

Донка Николова – началник на Отдел “Държавен архив” - Варна: "Този документ представлява пергамент, приблизително А4 формат. Написан е с мастило върху кожа. Палимпсест – това означава, че документът е преизползван. Имало е текст, след това текстът е заличен и върху него е оригиналният, който е в момента разчетен текст."

#най-старият пергамент у нас #пергамент

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
1
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
2
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
3
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените
4
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
6
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Любопитно

Достъпът до някои от най-популярните кратери на вулкана Етна вече ще е платен
Достъпът до някои от най-популярните кратери на вулкана Етна вече ще е платен
Рок легендите "Деф Лепард" със звезда в Алеята на славата в Холивуд Рок легендите "Деф Лепард" със звезда в Алеята на славата в Холивуд
Чете се за: 00:35 мин.
Софийският зоопарк става дом за два каракала, конфискувани в Испания (СНИМКИ) Софийският зоопарк става дом за два каракала, конфискувани в Испания (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
Фасадата на детска градина в София се преобрази в приказна картина (СНИМКИ) Фасадата на детска градина в София се преобрази в приказна картина (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
"Монополи" на 90: Кралските пощи пуснаха юбилейни марки "Монополи" на 90: Кралските пощи пуснаха юбилейни марки
Чете се за: 00:35 мин.
"Жътварска суперлуна" озари небосвода (ГАЛЕРИЯ) "Жътварска суперлуна" озари небосвода (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Дори след сагата с камионите на Роби Уилямс: Нито един от служител на ДАИ не е уволнен заради корупция Дори след сагата с камионите на Роби Уилямс: Нито един от служител на ДАИ не е уволнен заради корупция
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Пуснаха в експлоатация три нови локомотива за нуждите на БДЖ (СНИМКИ) Пуснаха в експлоатация три нови локомотива за нуждите на БДЖ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Вижте документа, подписан между Израел и Хамас
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Дете е жертва на поредна масирана руска атака срещу Украйна
Чете се за: 00:52 мин.
По света
НА ЖИВО: Парламентът обсъжда на второ четене промените в закона за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ