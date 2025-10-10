Варна получи като дарение най-стария пергамент у нас

Документът е палимпсест и урежда заем от 1351 г.
Пергамент, датиран от 1351 година, беше дарен на Държавния архив във Варна. Документът е най-старият, съхраняван в архивите у нас.
В продължение на векове той е предаван от поколение на поколение в семейството на дарителя Тони Хаджиев. Пергаментът е финансов документ за заем. Историята му започва в Марсилия, в дома на нотариуса Андреа де Кастан. Векове по-късно той е пренесен във Варна от наследничка на рода Кастан и съпруга ѝ Анж Дюрони – бъдещият испански консул във Варна, чийто пряк роднина е Тони Хаджиев. Документът е изписан на латински, като текстът е разчетен от проф. Александър Николов - специалист по средновековен латински.
Донка Николова – началник на Отдел “Държавен архив” - Варна: "Този документ представлява пергамент, приблизително А4 формат. Написан е с мастило върху кожа. Палимпсест – това означава, че документът е преизползван. Имало е текст, след това текстът е заличен и върху него е оригиналният, който е в момента разчетен текст."