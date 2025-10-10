БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пуснаха в експлоатация три нови локомотива за нуждите на БДЖ (СНИМКИ)

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази

Министърът на транспорта Гроздан Караджов представи новите машини на Централна гара - София

пуснаха експлоатация три локомотива нуждите бдж снимки
Снимка: БТА
Слушай новината

В присъствието на медии вицепремиерът Гроздан Караджов пусна в експлоатация три нови локомотива "Сименс Смартрон".

Те са част от договор за доставка на 10 машини на стойност малко над 91 млн. лв. Така общия брой на локомотивите от този модел в състава на "БДЖ - Пътнически превози" става 24. Новите машини влизат в експлоатация веднага и поемат дежурство в посока Бургас и Русе.

Интересно е, че всеки локомотив има име на известен български възрожденец, а QR-код води до страницата на БДЖ с повече информация за съответната личност. Караджов отбеляза също, че БДЖ все още изпитва трудности с пътнически вагони, към днешна дата не достигат 40 вагона, а до края на годината ще станат 70. Обсъждат се варианти догодина да се купят или наемат нови 80 машини, а новите вагони може да вдигат до 160 км/ч.

Гроздан Караджов - вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията: "До Коледа очакваме още един, с което ще сме в състояние да покрием 100% от всички бързи влакове в България. Мечта е на българските железници да пътуваме с нови локомотиви, които не се палят, не се повреждат, не изпушват трансформаторите им. Съответно по-малко закъснения, много по-енергоспестителни са, когато се движат по инерция, връщат електричество в мрежата. Съвсем съвременен и зелен железопътен транспорт."

снимки: БТА

#Гроздан Караджов  #министър Гроздан Караджов #нови локомотиви #"БДЖ - пътнически превози" #БДЖ #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
1
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
2
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
3
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените
4
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
6
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Бизнес

Заради сушата и евтин внос: Ще оцелее ли производството на садовски фъстъци?
Заради сушата и евтин внос: Ще оцелее ли производството на садовски фъстъци?
БНБ купи злато заради еврото БНБ купи злато заради еврото
Чете се за: 03:00 мин.
Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
Чете се за: 00:37 мин.
Преди въвеждането на еврото: Забавяне на ръста на цените на имотите? Преди въвеждането на еврото: Забавяне на ръста на цените на имотите?
Чете се за: 03:27 мин.
Асоциация на италиански предприемачи в туризма открива офис в София Асоциация на италиански предприемачи в туризма открива офис в София
Чете се за: 01:15 мин.
България проучва възможността за строителство на гигафабрика за изкуствен интелект България проучва възможността за строителство на гигафабрика за изкуствен интелект
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига
Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Проверяват електропреносната мрежа в Елените Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пуснаха в експлоатация три нови локомотива за нуждите на БДЖ (СНИМКИ) Пуснаха в експлоатация три нови локомотива за нуждите на БДЖ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Вижте документа, подписан между Израел и Хамас Вижте документа, подписан между Израел и Хамас
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Прокуратурата разпитва зам.-кмета по екология на Столичната община...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Дете е жертва на поредна масирана руска атака срещу Украйна
Чете се за: 00:52 мин.
По света
7,4 по Рихтер разтърси Филипините
Чете се за: 00:27 мин.
По света
НА ЖИВО: Парламентът обсъжда на второ четене промените в закона за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ