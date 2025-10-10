БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо

Общо 338 лица и организации бяха номинирани за приза тази година

нобелът мир отива политическа активистка венецуела мария корина мачадо
Тазгодишната Нобелова награда за мир беше присъдена на политическия активист от Венецуела Мария Корина Мачадо.

Тя спечели приза за ролята си в политическия живот на родината си.

"Нобеловата награда отива при един смел застъпник на мира - една жена двигател на прехода от диктатурата към демокрацията, един символ на обединение във време, в което демокрацията е под натиск", се казва в аргументацията на норвежкия Нобелов комитет.

Наградата е сред най-престижните отличения в света и се дава от Норвежкия нобелов комитет. Тя се присъжда за опити за разрешаването на конфликти, защита на човешките права и опазването на световния мир.

От норвежкия Нобелов комитет съобщиха, че тази година са били номирани общо 338 лица и организации. Списъкът с номинираните остава таен и се разсекретява 50 години по-късно.

Американският президент Доналд Тръмп беше сред основните претенденти за наградата, като по негови твърдения той е прекратил 7 войни за двата си президентски мандата.

