Депутатите приеха промените в законите за ръководителите на службите

Мнозинството в парламента отне правомощията на президента да назначава с укази шефовете на Държавната агенция разузнаване и на Държавната агенция технически операции, като подкрепи промени на второ чете в законите за двете служби. С новите поправки техните шефове ще се избират от НС. Скандали в пленарната зала по време на дебатите.

Мануил Манев – председател на Комисията по вътрешен ред и сигурност, ГЕРБ–СДС: „В алинея 1 думите „назначаване с указ на президента на републиката“ се заменят с „избира с решение на Народното събрание“.“

Атанас Атанасов – ПП–ДБ: „Това е поредният законопроект, който мнозинството ще приеме в това Народно събрание и по този начин ще се узурпира репресивната власт в държавата. Тук говорим за институциите и необходимостта от политически неутралитет. Как ще се осигурява политически неутралитет на ръководителите на службите, когато те ще бъдат избирани с обикновено мнозинство и то от най-политическия орган в държавата – Народното събрание? Това е юридически абсурд.“

Цончо Ганев – „Възраждане“: „Пореден етап от овладяването на службите – и то основно от Пеевски и Борисов. Малките им партньори, разбира се, няма да получат абсолютно нищо. Това, което наблюдаваме, е изключително обидно за така наречената демокрация в страната. Големият страх на управляващите е, че следващият президент няма да бъде това, което искат те. И затова се отнемат тези права, които гарантират независимостта на всички власти, които имаме в страната.“

Николай Радулов – МЕЧ: „Ние сме свидетели и участници в нещо много странно. Народното събрание разглежда пакет от законопроекти, които извършват две неща:първо – на президента едно по едно му се отнемат някакви правомощия и той изчезва от политическия небосклон, поне формално, поне от законова гледна точка. Второ – специалните служби се политизират.“

Бойко Борисов – председател на ГЕРБ: „Понеже толкова дълго време стоят без титуляри, най-правилно е парламентът, след като се приемат правилата, след това да си изберат ръководствата публично, ясно, пред всички, а не така – на тъмно, както той си избира и хората.“