Президентът Радев от Естония привества мирния план за Газа

Президентът Румен Радев приветства споразумението по първата фаза от мирния план на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Българският държавен глава коментира темата в Талин, където участва в срещата на върха на президентите от групата "Арайолуш". Подчерта, че това е първата, но изключително важна стъпка към мира и именно тук Европа има възможност да играе ключова роля и да даде съществен принос за бързото и пълноценно изпълнение на този план.

Радев посочи необходимостта от прилагане на решението за две държави, като единствено устойчив път за трайно решение на конфликта и за възстановяване на справедлив и устойчив мир в региона на Близкия изток.

Отбеляза, че срещата се провежда на фона на остри предизвикателства пред Европейския съюз, свързани с войните в Украйна и Газа, политическа нестабилност, както икономически и социални сътресения. Преодоляването на всички тези предизвикателства изисква не само системни координирани усилия, но преди всичко здрав разум и гъвкавост“.