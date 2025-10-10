БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Балъков: Новият селекционер Александър Димитров трябва да държи на вижданията си

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Легендата на българския футбол е категоричен, че само с държавна намеса футболът у нас може да се промени към добро.

Балъков
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българският футболния съюз няма потенциал сам да промени футбола ни и държавата трябва много по-активно да помага. Треньорската институция у нас е обезценена. Това заяви пред БНТ бронзовият медалист от САЩ‘94 Красимир Балъков.

Бившият полузащитник беше категоричен, че новият селекционер на представителния ни тим Александър Димитров трябва да бъде твърд във вижданията си и да не отстъпва, да не се огъва, както се е случило с много треньори преди него.

„Моят съвет към него е да държи на вижданията си - на футбола, на стратегията, която той изповядва и да не се интересува от многото писаници и приказки в публично пространство. Ние сме големи на думи, ама на дела не толкова. Талантите, които имаме, не се интегрират по най-добрия начин в мъжкия футбол и имат недостатъчна физическа подготовка за модерния и съвременен футбол. Трябва да се търси по всякакъв начин доближаване до държавата, която всички ние знаем, че ако тя не заработи, ако тя не вложи енергия, желания и финансови средства в промяната на българския футбол - няма кой. Българският футболен съюз няма той потенциал“, коментира Балъков.

Легендарният полузащитник на Спортинг Лисабон и Щутгарт присъства, заедно с част от другите герои от Американското лято (1994 г.) като Христо Стоичков и Наско Сираков, на откриване на спортен комплекс, който е собственост на Даниел Боримиров.

Подробности вижте във видеото!

# Красимир Балъков #Даниел Боримиров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
1
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
2
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
3
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
4
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Кметът на Несебър: Общината работи активно за преодоляване последствията от наводненията
6
Кметът на Несебър: Общината работи активно за преодоляване...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Специално за БНТ

Боксов клуб Левски организира национален турнир за ученици
Боксов клуб Левски организира национален турнир за ученици
Столична община отпусна половин милион лева на София за домакинство на Евроволей 2026 Столична община отпусна половин милион лева на София за домакинство на Евроволей 2026
Чете се за: 02:15 мин.
Джанлука Палиука: Джанлуиджи Донарума е най-добрият италиански вратар в момента Джанлука Палиука: Джанлуиджи Донарума е най-добрият италиански вратар в момента
Чете се за: 01:02 мин.
Университет и община ръка за ръка за активен живот във Варна Университет и община ръка за ръка за активен живот във Варна
Чете се за: 00:30 мин.
Стоян Колев: Няма вратарска криза в младежкия национален отбор Стоян Колев: Няма вратарска криза в младежкия национален отбор
Чете се за: 02:20 мин.
Иван Турицов: Националният отбор е чест Иван Турицов: Националният отбор е чест
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Софийският градски съд ще решава за ареста на Благомир Коцев Софийският градски съд ще решава за ареста на Благомир Коцев
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Армията на Израел се изтегля от Газа, кабинетът на Нетаняху одобри мирния план Армията на Израел се изтегля от Газа, кабинетът на Нетаняху одобри мирния план
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Росен Желязков: Държавата е готова да помогне на София за кризата с...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Дори след сагата с камионите на Роби Уилямс: Нито един служител на...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Пуснаха в експлоатация три нови локомотива за нуждите на БДЖ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ