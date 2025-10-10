Балъков: Новият селекционер Александър Димитров трябва да държи на вижданията си

Българският футболния съюз няма потенциал сам да промени футбола ни и държавата трябва много по-активно да помага. Треньорската институция у нас е обезценена. Това заяви пред БНТ бронзовият медалист от САЩ‘94 Красимир Балъков.

Бившият полузащитник беше категоричен, че новият селекционер на представителния ни тим Александър Димитров трябва да бъде твърд във вижданията си и да не отстъпва, да не се огъва, както се е случило с много треньори преди него.

„Моят съвет към него е да държи на вижданията си - на футбола, на стратегията, която той изповядва и да не се интересува от многото писаници и приказки в публично пространство. Ние сме големи на думи, ама на дела не толкова. Талантите, които имаме, не се интегрират по най-добрия начин в мъжкия футбол и имат недостатъчна физическа подготовка за модерния и съвременен футбол. Трябва да се търси по всякакъв начин доближаване до държавата, която всички ние знаем, че ако тя не заработи, ако тя не вложи енергия, желания и финансови средства в промяната на българския футбол - няма кой. Българският футболен съюз няма той потенциал“, коментира Балъков.

Легендарният полузащитник на Спортинг Лисабон и Щутгарт присъства, заедно с част от другите герои от Американското лято (1994 г.) като Христо Стоичков и Наско Сираков, на откриване на спортен комплекс, който е собственост на Даниел Боримиров.



