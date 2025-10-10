Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо е тазгодишният лауреат на Нобеловата награда за мир. Тя получава отличието за неуморната си работа по насърчаване на прилагането на демократичните права на народа на Венецуела и за борбата си за постигане на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация.

Борбата на Мачадо е в условията на авторитарно управление на богатата на петрол Венецуела. Конфликтът ѝ със Съединените щати се разгоря през последните седмици и от тежки санкции се стигна и до военни действия от страна на Вашингтон.

Още преди светът да разбере кой е лауреатът, от Нобеловия комитет звъннаха на Мария Корина Мачадо, за да ѝ съобщят радостната новина.

Мария Корина Мачадо - Нобелов лауреат за мир:

- О, Боже мой. Нямам думи. Благодаря Ви много. Но се надявам да разбирате, че това е движение. Това е постижение на цяло общество. Аз съм само един човек."

Мария Корина Мачадо отговаря напълно на критериите, посочени от Алфред Нобел за носител на престижната награда, посочиха от Норвежкия нобелов комитет.

Йорген Уатне Фриднес, председател на Норвежкия нобелов комитет: „Като лидер на демократичните сили във Венецуела, Мария Корина Мачадо е един от най-изключителните примери за гражданска смелост в Латинска Америка през последните години.“

58-годишната активистка беше кандидат за президент миналата година. Авторитарният режим на Николас Мадуро обаче блокира кандидатурата ѝ. Според аргументацията за Нобеловата награда за мир като основател на организация, посветена на развитието на демокрацията - Мачадо се е застъпила за свободни и честни избори преди повече от 20 години.

Сега се изправя пред усложнена обстановка във Венецуела. Президентът Мадуро започна трети мандат през януари след избори, широко осъдени като фалшифицирани. Тази седмица той подписа указ, който му дава допълнителни, неуточнени правомощия в областта на сигурността. Скорошна демонстрация на привърженици на Мадуро и на паравоенни е резултат от месеци на ескалация на напрежението между Венецуела и Съединените щати.

Вашингтон обвини Мадуро в ръководене на наркокартел и разположи военни кораби в международни води близо до Венецуела. През последните седмици американските сили бомбардираха няколко лодки, за които се твърди, че са свързани с венецуелски наркотрафиканти. 21 души бяха убити.

В отговор, Николас Мадуро мобилизира армията и призова гражданите да се присъединят към специална цивилна милиция.

„Фактът, че Мадуро трябваше да създаде цялата тази кампания за милициите, показва, че той няма доверие във въоръжените сили“, казва Мария Корина Мачадо, която твърди, че ръководи нелегално движение от десетки от хиляди.

От Белия дом обаче реагираха негативно на новината за Нобела ѝ за мир. След дни на спекулации дали Доналд Тръмп може да бъде лауреатът тази година, от Вашингтон обявиха, че Нобеловият комитет е поставил политиката над мира.