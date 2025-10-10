БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Турска фирма вероятно ще събира боклук в част от София

Алекс Христов
Всичко от автора
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
турска фирма вероятно събира боклук част софия
Снимка: БТА
Седмица след началото на кризата с боклука в двата столични района - "Люлин" и "Красно село", днес стана ясно, че има индикации да се подпише договор с турска фирма за сметоизвозването. Новината дойде от "Московска 33". Днес беше разпитана и зам.-кметът по екология в общината - Надежда Бобчева. След разпита ѝ тя не бе категорична за какво е бил той, но отново се заговори за сигнал след проверка на РИОСВ от миналта година. А в кризата с боклуците в двата столични района се включиха и доброволци, които да помогнат на общината със сметоизвозването.

Два часа продължи разпитът на столичния зам.-кмет Надежда Бобчева в прокуратурата. Тя отказа да влиза в конкретика, но заяви, че вероятно е призована след подадени множество сигнали за работата на софийския завод за боклук. По темата вчера беше разпитан и неговия директор. За една година заводът е бил проверяван 17 пъти - от РИОСВ, здравната инспекция и пожарната.

Надежда Бобчева - зам.-кмет по екология в СО: "Има и сигнали от общински съветници. Този, който ми се похвали, е от партия ГЕРБ - Антон Хекимян."

С пост във Фейсбук общинският съветник даде повече детайли по сигнала.

Позиция на Антон Хекимян във Фейсбук: "Той е подаден през декември и се отнася до съмнения за нередности с количествата депониран отпадък в депо „Садината“ и съмнения за документни и финансови измами."

Според Хекимян основание за това са данни от официален документ до РИОСВ, подписан от зам.-кмета Бобчева, с който за седем месеца са занижени отчетените тонове отпадъци.

Самата Бобчева изрази притеснения защо разпитите се правят в разгара на кризата с боклука.

Надежда Бобчева - зам.-кмет по екология в СО: "Тези съвпадения са притеснителни затова, че точно в тази седмица, в която имаме толкова много главоболия, толкова много работа и толкова голямо напрежение на терен, за да можем да осигурим нормалното събиране и сметоизвозване в двата района, е леко подозрително."

Междувременно от Столичната община обявиха, че предстои подписване на договор за сметосъбиране с турска фирма, която е предложила 166 лева на тон - оферта, отговаряща на прогнозната цена.

А в засегнатите райони и днес боклукът преливаше.

На фона на препълнените контейнери в двата района "Красно село" и "Люлин" се включиха доброволци, които събират част от отпадъците извън тях.

Деян Нинов - жител на квартал "Люлин": "Около 15 човека сме като сме си организирали и транспорт за извозване на боклука до големите контейнери."

Марина - доброволец: "Аз работя на график. В почивния си ден съм дошла да чистя."

Михаил Боев - доброволец: "Аз живея наблизо и това ме засяга директно и мисля, че е добра идея."

От Столичния инспекторат раздават консумативи и координират действията на терен.

Емил Георгиев - директор на Дирекция "Управление на отпадъците" към Столичната община: "Ще получите ръкавици, ще получите чували. Задачата е да събирате разпръснатото около сивите контейнери, слаготе го до тях. Важно е да гледате какво събирате. Пазете се от остри предмети и течности."

Пунктовете, на които се събират доброволците и графика за почистване са качени на сайта на общината.

#кирза с боклука #турска фирма #София

