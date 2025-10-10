Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените

След унищожителното наводнение от 3 октомври във ваканционно селище Елените, екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в комплекса.

Изненадващо на проверка пристигна и премиерът Росен Желязков. Междувременно седмица след бедствието собствениците на имоти настояват за държавна помощ и търсят правна защита.

Инженерен екип от Държавното предприятие "Язовири и каскади" към Национална електрическа компания обследва корекцията на реката, която е направена във вилното селище Елените след наводнението от 3 октомври.

Екипът ни обаче не беше допуснат до територията на комплекса. Малко по-късно стана ясно, че тук на изненадваща проверка е пристигнал и премиерът Росен Желязков, който обходи най-засегнатите зони.

Междувременно тук на място собствениците на имоти са притеснени - те настояват държавата да се намеси. Казват, че щетите са огромни, а отговори – няма. Част от тях вече са се обърнали към адвокати.

"Най-големият ми въпрос към правителството е кой ще ни обезщети за щетите, които са в самите вили. Общината ни каза, че ще има обезщетение за собственици, ако е единствен имот. Има си такива като мен. Аз от две години живея целогодишно тук. Консултирал съм се с юристи. Просто процедурите са много тегави. За моя имот имам документи, имам акт 16, всичко е изрядно", коментира Александър, жител на ваканционно селище Елените.

Иначе по-рано при посещение в Хасково министър Желязков коментира, че служебни лица са слагали подписи под документи, като заяви, че виновните ще понесат последствия.

"Това не може да остане безнаказано. Аз поемам ангажимент, че изпълнителната власт с целия си ресурс ще направи така, че да има годни доказателства за нуждите на правосъдието", каза Росен Желязков.

Бедственото положение в района се удължава с още 7 дни.