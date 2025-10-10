Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни.

Инженерен екип от Държавното предприятие “Язовири и каскади” към Национална електрическа компания ще обследва корекцията на реката, която е направена във вилното селище, стана ясно по време на посещение на премиера Росен Желязков в района, засегнат от наводнението през изминалата седмица.

Още днес ще бъдат осигурени 60 000 литра вода за питейни нужди от държавния резерв за нуждите на хората в „Свети Влас“ и „Елените“. Това е необходимо заради замърсяване на водата към този момент.



