Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни

елените седмица потопа поглед дрон снимки
Снимка: БТА
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни.

Инженерен екип от Държавното предприятие “Язовири и каскади” към Национална електрическа компания ще обследва корекцията на реката, която е направена във вилното селище, стана ясно по време на посещение на премиера Росен Желязков в района, засегнат от наводнението през изминалата седмица.

Още днес ще бъдат осигурени 60 000 литра вода за питейни нужди от държавния резерв за нуждите на хората в „Свети Влас“ и „Елените“. Това е необходимо заради замърсяване на водата към този момент.

