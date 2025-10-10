БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Елените седмица след потопа - поглед с дрон (СНИМКИ)

Елените седмица след потопа - поглед с дрон (СНИМКИ)
Снимка: БТА
Седмица след потопа в Елените дрон показва щетите от трагедията. Достъпът до ваканционното селище от вчера е отворен и собствениците на жилища могат да се върнат в тях. Тежка техника работи по разчистването на наноси и паднали дървета седмица след опустошителното наводнение.

Продължават възстановителните работи на територията на курорта, на терен са екипи с тежка техника.

Остава контролно-пропускателният пункт, през който влизат всички жители след представяне на документ за самоличност.

Назначена е и комисия от експерти, която да извърши оглед на застроеното дере в курортния комплекс, за да се прецени дали е възможно то да бъде почистено с цел осигуряване на водооток при евентуални бъдещи валежи.

Снимки: БТА

