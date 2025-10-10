БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
От ПП-ДБ събират подписи за оставката на председателя на Антикорупционната комисия

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
У нас
От МЕЧ и АПС подкрепиха подписката

събират подписи оставката председателя антикорупционната комисия
ПП-ДБ започнаха да събират подписи за оставката на председателя на Антикорупционната комисия Антон Славчев и се обявиха за политически неутрална комисия.

От МЕЧ и АПС подкрепиха подписката за оставка на Славчев. Хората на Доган предлагат комисията да бъде независим орган с експерти, избрани на конкурсен принцип.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е за оставка на цялата комисия. В позиция на лидера на ДПС Делян Пеевски написа, че КПК трябва веднага да бъде закрита.

#ПП-ДБ #антикорупционна комисия #подписка

Президентът Радев: Най-важната задача пред ЕС е намирането на мирно решение на войната в Украйна
Президентът Радев: Най-важната задача пред ЕС е намирането на мирно решение на войната в Украйна
Депутатите приеха промените в законите за ръководителите на службите Депутатите приеха промените в законите за ръководителите на службите
Президентът Радев от Естония привества мирния план за Газа Президентът Радев от Естония привества мирния план за Газа
Росен Желязков: Държавата е готова да помогне на София за кризата с боклука Росен Желязков: Държавата е готова да помогне на София за кризата с боклука
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие
Дори след сагата с камионите на Роби Уилямс: Нито един служител на ДАИ не е уволнен заради корупция Дори след сагата с камионите на Роби Уилямс: Нито един служител на ДАИ не е уволнен заради корупция
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
У нас
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
У нас
Фермерски протест пред сградата на ЕК в София (СНИМКИ) Фермерски протест пред сградата на ЕК в София (СНИМКИ)
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
По света
От ПП-ДБ събират подписи за оставката на председателя на...
У нас
Започва преброяване на мечките у нас
У нас
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...
По света
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без...
У нас
