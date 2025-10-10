БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Най-важната задача пред ЕС е намирането на мирно решение на войната в Украйна

Вера Александрова
Всичко от автора
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Президентът Радев: Най-важната задача пред ЕС е намирането на мирно решение на войната в Украйна
Президентът Румен Радев приветства споразумението по първата фаза от мирния план на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа. Подчерта, че това е първа, но изключително важна стъпка към мира. Българският държавен глава е в Талин, където участва в срещата на върха на президентите от групата "Арайолуш". Радев каза също, че най-важната задача пред ЕС е намирането на мирно решение на войната на нашия континент.

Европа може да има ключова роля в изпълнението на мирния план за прекратяване на войната в Газа, убеден е президентът Румен Радев.

Румен Радев – президент на Република България: "Ние оставаме твърдо на убеждението от необходимостта от прилагане на решението за две държави като единствено устойчив път за трайно решение на конфликта и за възстановяване на справедлив и устойчив мир в региона на Близкия изток."

Държавният глава посочи, че най-важната задача пред ЕС е намирането на мирно решение на войната в Украйна.

Румен Радев – президент на Република България: "Нашето бъдеще става заложник именно на войната. А тя трябва да се реши със средствата най-вече на дипломацията, на основата на принципите на международното право и с ясни гаранции за сигурност."

Акцент на срещата на президентите в Талин са иновациите, технологиите и научните изследвания. Според Румен Радев, изострената конкуренция между глобалните сили за технологично лидерство изисква сериозни усилия. Смята, че изоставането в тази област влияе пряко не само върху конкурентоспособността на ЕС, но и върху качеството на живот и сигурност.

Румен Радев – президент на Република България: "Европа е на кръстопът – дали да продължава да следва или да започне да води. И именно тук всички трябва да положим усилия, защото не трябва да се превръщаме от континент на изобретатели в континент на регулатори."

Отбеляза, че изкуственият интелект поне в средносрочен план няма да управлява света, но държавите, които го използват, ще имат все по-голяма тежест на международната сцена. Подчерта, че страната ни има голям потенциал в тази област.

Румен Радев – президент на Република България: "Ние имаме всички възможности, имаме потенциал да вървим напред в развитието и на изкуствения интелект, и на иновациите, и на технологиите. И нашата амбиция и възможности е да се превърнем в регионален иновационен хъб, като свързващо технологично ядро на Европа с нашия регион."

В Естония Румен Радев участва в годишната среща групата „Арайолуш“, заедно с още 14 президенти на държави, членки на ЕС.

#президентът Румен Радев #войната в Украйна #Естония #Газа #Талин

