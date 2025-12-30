БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След 145 години българският лев отива в историята - каква...
Чете се за: 05:12 мин.
Как и в каква валута ще плащаме за такси в новогодишната...
Чете се за: 03:05 мин.
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте...
Чете се за: 00:57 мин.
Внимание - грип: Как да се предпазим?
Чете се за: 04:15 мин.
Времето през януари: От -18 до 15 градуса
Чете се за: 04:07 мин.

Новогодишното парти на Копакабана в навечерието на 2025 г. влезе в "Рекордите на Гинес"

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:52 мин.
По света
На него присъстваха 2,5 милиона души

Новогодишното парти на Копакабана в навечерието на 2025 г. влезе в "Рекордите на Гинес"
"Книгата за рекордите на Гинес" призна за световен рекорд миналогодишното новогодишно празненство на плажа Копакабана в Рио де Жанейро, предаде Франс прес.

В книгата то ще бъде вписано като най-голямото новогодишно парти на открито в света.

2,5 милиона души присъстваха на това новогодишно тържество на емблематичния плаж, с което те посрещнаха 2025 г.

Тази година жители и гости на Рио отново ще отбележат настъпването на Нова година на Копакабана. Ще има 12-минутни фойерверки и светлинно шоу, в което ще участват 1200 дрона.

В града са инсталирани и 12 сцени, на които ще има безплатни концерти, като за сигурността в новогодишната нощ ще се грижат 3500 полицаи.

#2025 #Копакабана #парти

Американски удар във Венецуела?
Американски удар във Венецуела?
Очаквания и прогнози - какво предсказват шаманите? Очаквания и прогнози - какво предсказват шаманите?
Чете се за: 00:42 мин.
Озоновият слой изтънява над Чили заради сезонни процеси в стратосферата Озоновият слой изтънява над Чили заради сезонни процеси в стратосферата
Чете се за: 02:27 мин.
Един човек загина при нов американски удар срещу морски съд в Тихия океан Един човек загина при нов американски удар срещу морски съд в Тихия океан
Чете се за: 01:00 мин.
Дядо Коледа се гмурна в аквариума в Рио де Жанейро Дядо Коледа се гмурна в аквариума в Рио де Жанейро
Чете се за: 00:30 мин.
Венецуела поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН Венецуела поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН
Чете се за: 00:50 мин.

Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След 145 години българският лев отива в историята - каква беше тя? След 145 години българският лев отива в историята - каква беше тя?
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Внимание - грип: Как да се предпазим?
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Преди въвеждане на еврото: Опашки за превалутиране на левове (ОБЗОР)
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Без парно и топла вода в центъра на София - докога?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Срещата Тръмп-Нетаняху: Топла прегръдка, комплименти и три въпроса,...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
