Тахов: До дни ще се реши дали да се ваксинират срещу шарка дребните преживни животни у нас

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Снимка: БТА
В началото на следващата седмица ще стане ясно дали ще бъдат ваксинирани за шарка дребните преживни животни у нас. Това обяви днес земеделският министър Георги Тахов, след като вчера няколко браншови организации му поискаха оставката заради даването на "противоречиви сигнали" по темата.

Днес други фермери го защитиха по време на протест пред сградата на Европейската комисия в София, а премиерът Желязков заяви, че темата за оставка на който и да е министър не е на дневен ред. Протестиращите разговаряха и с ресорния еврокомисар Кристоф Хансен.

Снимки: БТА и БГНЕС

Организации на животновъди и млекопреработватели се обявиха срещу дискриминацията на България спрямо старите страни-членки на Европейския съюз при начина на подпомагане и търговия. И поискаха ваксинацията на дребните преживни животни да не се извършва сега.

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България: "Ако има ваксиниране, особено в този момент, животните - повечето са бременни, това значи, че ще има унищожаване на приплоди, това е най-най-неподходящият момент да се говори за ваксинация... Ако бъдат ваксинирани, на всички е ясно, че страните извън ЕС ще спрат да купуват български продукти, млечни."

Севгин, организатор в мандра в Шумен: "Никой не би си сложил ваксинирано животно на трапезата, както и от млякото. Досега никъде, в нито една страна не е практикувано с тази ваксина."

Земеделците обаче защитиха министър Тахов.

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България: "Един от малкото през последните 30 години, който има диалог с бранша и който работи за българските интереси."

Министърът и еврокомисар Хансен дойдоха при протестиращите. Фермерите поискаха повече субсидии, прозрачност и равнопоставеност с колегите си в Европа. Еврокомисарят им обеща подкрепа в бъдеще. По-рано днес двамата заедно с премиера Желязков бяха в Хасково. Георги Тахов коментира споровете около ваксинацията.

Георги Тахов, министър на замеделието и храните: "Ние анализирахме изцяло бранша, той е разделен в по-голямата си част, в по-голямата си част не иска ваксинация, една друга част - иска. Ние събираме всички компоненти на база анализи, предоставени от БАБХ. В началото на следващата седмица ще обявим нашето експертно решение."

Кристоф Хансен, еврокомисар по въпросите на замеделието и храните: "Европейската комисия поддържа непрекъсната връзка с българските ветеринарни органи, за да получи достоверна научна информация. След анализ на тази информация ще вземем решение."

Премиерът Желязков коментира, че нито една министерска оставка не е на дневен ред към момента.

