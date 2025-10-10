БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

Винченцо Монтела: Смятам да променим статистиката срещу България

от БНТ
Чете се за: 02:20 мин.
Български футбол
Знаем, че новият треньор носи положителна енергия, коментира селекционерът на Турция относно Александър Димитров.

Винченцо Монтела: Смятам да променим статистиката срещу България
Винченцо Монтела смята да промени статистиката на националния отбор на Турция по футбол срещу България. Южните ни съседи са с 10 загуби и 6 победи срещу българите, но на пресконференцията техният селекционер се закани преди утрешната световна квалификация на Националния стадион „Васил Левски“, която ще бъде предавана на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ от 21:45 часа. Студиото ни започва 45 минути по-рано.

Италианецът сподели още, че вярва в стила на турците.

"Имаме доверие в нашия си стил и внимателно анализирахме, гледахме и се учихме за тези два мача. За да можем предвидим какво ще следва. Работим върху самите нас и върху това как да се подобрим“, започна той.

"Знаем, че новият треньор носи положителна енергия. Очаквам българите да са много компактни, с енергия. Имат талантливи футболисти, способни. В първите 30 минути с Грузия те имаха добри положения, но късметът им не продължи след това“, добави наставникът.

Специалистът отново се върна към статистиката на южните ни съседи в мачовете срещу „лъвовете“.

"В статистиките имаме 10 загуби и 6 победи и смятам да променим тези числа. Начело с мене турският отбор преживя много първи неща, така че може да бъде и това едно от тях.

"Винаги гледаме силните и слабите страни на противника. Искаме да постигнем желания резултат, а той е победа. Наясно сме, че имат нов треньор и той ще донесе ново вълнение. Този мач българите го виждат като последен шанс. Ще се изправим срещу тях в много гореща атмосфера, публиката ще ги подкрепя. Те са отбор, пълен с талантливи играчи и тим, който играе много компактно на моменти. Тренирахме според нуждите и сме готови да направим каквото е необходимо“, завърши Монтела.

#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #Национален отбор на Турция по футбол #Винченцо Монтела

