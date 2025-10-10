Винченцо Монтела: Смятам да променим статистиката срещу България

Знаем, че новият треньор носи положителна енергия, коментира селекционерът на Турция относно Александър Димитров.
Винченцо Монтела смята да промени статистиката на националния отбор на Турция по футбол срещу България. Южните ни съседи са с 10 загуби и 6 победи срещу българите, но на пресконференцията техният селекционер се закани преди утрешната световна квалификация на Националния стадион „Васил Левски“, която ще бъде предавана на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ от 21:45 часа. Студиото ни започва 45 минути по-рано.
Италианецът сподели още, че вярва в стила на турците.
"Имаме доверие в нашия си стил и внимателно анализирахме, гледахме и се учихме за тези два мача. За да можем предвидим какво ще следва. Работим върху самите нас и върху това как да се подобрим“, започна той.
"Знаем, че новият треньор носи положителна енергия. Очаквам българите да са много компактни, с енергия. Имат талантливи футболисти, способни. В първите 30 минути с Грузия те имаха добри положения, но късметът им не продължи след това“, добави наставникът.
Специалистът отново се върна към статистиката на южните ни съседи в мачовете срещу „лъвовете“.
"В статистиките имаме 10 загуби и 6 победи и смятам да променим тези числа. Начело с мене турският отбор преживя много първи неща, така че може да бъде и това едно от тях.“
"Винаги гледаме силните и слабите страни на противника. Искаме да постигнем желания резултат, а той е победа. Наясно сме, че имат нов треньор и той ще донесе ново вълнение. Този мач българите го виждат като последен шанс. Ще се изправим срещу тях в много гореща атмосфера, публиката ще ги подкрепя. Те са отбор, пълен с талантливи играчи и тим, който играе много компактно на моменти. Тренирахме според нуждите и сме готови да направим каквото е необходимо“, завърши Монтела.
