Христо Ценов
При нападението срещу Запорожие е загинало 7-годишно дете, най-малко 12 са ранените в Киев

Русия извърши поредна масирана въздушна атака срещу Украйна с 450 дрона и над 30 ракети
Снимка: БТА
Слушай новината

Русия извърши поредната масирана въздушна атака срещу Украйна с 450 дрона и над 30 ракети. Мишена на ударите бяха енергийните системи.

При нападението срещу Запорожие е загинало 7-годишно дете. Големи части от страната останаха без ток, вкючително и столицата Киев.

Поредна безсънна нощ за Украйна. С ракети и дронове Русия атакува 9 украински области. В Запорожие, в мишена се превърна жилищен дом. Загина 7-годишно момче.

"Откараха момчето в линейка и се опитаха да го спасят. Казаха, че още има пулс и ще го откарат в интензивното отделение. После се обадиха да кажат, че детето е починало", каза Нина, съсед.

Бащата на 7-годишния Макар Дороша е от първите военнопленници на войната. Пленили го преди 3 години, когато защитавал Мариупол, заедно с бойците от "Азовстал". Русия пусна на свободата бащата на Макар през март тази година при уговорена размяна на военнопленници между Киев и Москва.

Най-малко 12 са ранените в Киев при последната руска въздушна атака. Пожари са избухнали на няколко места в столицата. При нападението е поразена енергийна инфраструктура и милиони хора в Киев останаха без ток и вода.

"Нямахме ток и вода вкъщи, когато тръгвах за работа. Не мога да стигна до работа, защото метрото също не работи, а автобусите са препълнени", коментира Анатолий, студент.

"Не спахме цяла нощ. След два часа и половина се чуваха много експлозии. В 3 и половина вече нямахме нито ток, нито газ, нито вода, нищо", заяви Люба, пенсионер.

Москва засили ударите си по украинските енергийни съоръжения през последните седмици. От Таджикистан, където се провежда среща на лидерите от Централна Азия, руският президент Владимир Путин заяви, че Москва разработва нови системи за противовъздушна отбрана в отговор на заявките на Белия дом да снабди Киев с ракети "Томахоук".

По-рано Путин предупреди, че изпращането на "Томахоук" в района ще повлияе негативно на отношенията между Русия и Съединените щати.

#масирана въздушна атака #Русия #Украйна

