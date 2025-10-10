БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В очакване на решението на Макрон: Френският президент трябва да обяви новия премиер

Днес Макрон проведе кризисна среща с лидерите на партиите

До час Франция може да има нов премиер. Президентът Еманюел Макрон обеща тази вечер да обяви името на новия министър-председател.

Днес Макрон проведе кризисна среща с лидерите на партиите. На разговорите обаче не бяха поканени крайнодеснята и крайнолявата партия. Основната тема, която е била дискутирана в Елисейския дворец, е била пенсионната реформа.

Според центристите, Макрон няма намерение да разпуска парламента и с номинацията си за премиер ще се опита да спаси управлението на страната.

