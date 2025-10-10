От ада до рая: Пътят на Насар към третата световна титла

Само преди ден Карлос Насар разтуптя сърцата ни, след като бе четвърти след първото движение при изхвърлянето, но във второто показа на всички, че играта свършва, когато той реши. Направи световен рекорд в любимото си движение – изтласкване, и победи конкуренцията пред погледа на краля на Норвегия – Харалд V.

Карлос е с нови хора в сова щаб. Нов кондиционен треньор, нов нутриционист, започна и работа с олимпийския шампион Асен Златев, усвоява и нова техника на вдигане. Непрекъснато се развива. Всичко това в последните месеци доведе до успеха му на световното първенство в Норвегия.

Вечерта отново бе българска, състезанието отново принадлежеше на феномена на световните щанги Карлос Насар. Той стана 12-ият българин с три световни титли. Преди това е печелил злато през 2021 и 2024 година. Сега отново е на световния връх.

Повече за пътя на суперталанта на българските щанги към третата му световна титла гледайте във видеото!