БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От ада до рая: Пътят на Насар към третата световна титла

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Българинът се измъкна от ада и оцеля, показвайки храброст и мъжество.

ада рая пътят насар третата световна титла
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Само преди ден Карлос Насар разтуптя сърцата ни, след като бе четвърти след първото движение при изхвърлянето, но във второто показа на всички, че играта свършва, когато той реши. Направи световен рекорд в любимото си движение – изтласкване, и победи конкуренцията пред погледа на краля на Норвегия – Харалд V.

Карлос е с нови хора в сова щаб. Нов кондиционен треньор, нов нутриционист, започна и работа с олимпийския шампион Асен Златев, усвоява и нова техника на вдигане. Непрекъснато се развива. Всичко това в последните месеци доведе до успеха му на световното първенство в Норвегия.

Вечерта отново бе българска, състезанието отново принадлежеше на феномена на световните щанги Карлос Насар. Той стана 12-ият българин с три световни титли. Преди това е печелил злато през 2021 и 2024 година. Сега отново е на световния връх.

Повече за пътя на суперталанта на българските щанги към третата му световна титла гледайте във видеото!

Свързани статии:

Майката на Карлос Насар го поздрави за третата световна титла
Майката на Карлос Насар го поздрави за третата световна титла
В подготовката на 21-годишния тежкоатлет важна роля има...
Чете се за: 01:05 мин.
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
21-годишният българин преодоля тежко начало в изхвърлянето, което...
Чете се за: 02:45 мин.
#световно първенство по вдигане на тежести в Норвегия 2025 #Карлос Насар

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
2
Тръмп: Имаме изоставащ - Испания заслужава да бъде изключена от НАТО
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
3
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
4
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
5
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо
6
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
3
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Други спортове

Златан Ванев за Насар: Той е уникален човек
Златан Ванев за Насар: Той е уникален човек
Асен Златев за Насар: Има какво още да се работи, за да бъде всичко перфектно Асен Златев за Насар: Има какво още да се работи, за да бъде всичко перфектно
Чете се за: 00:52 мин.
Спортни новини 10.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 10.10.2025 г., 20:50 ч.
Победа и загуба за България на европейското отборни първенство по шахмат Победа и загуба за България на европейското отборни първенство по шахмат
Чете се за: 02:15 мин.
Национали по борба взеха участие в семинар по медийна грамотност Национали по борба взеха участие в семинар по медийна грамотност
Чете се за: 02:22 мин.
Майката на Карлос Насар го поздрави за третата световна титла Майката на Карлос Насар го поздрави за третата световна титла
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Жители на "Бояна" излязоха на протест срещу застрояването...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Русия извърши поредна масирана въздушна атака срещу Украйна с 450...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ